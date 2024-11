Zdravniki čakali, da je plodu nehalo biti srce. Ženska po treh dneh umrla

A zdravniki so čakali, da plod v njej umre, saj ji, dokler je bilo slišati še utrip, niso smeli narediti splava. "Morali so počakati, da ni bilo srčnega utripa, če bi ji pospešili splav, pa bi bilo to kaznivo dejanje," je povedal njen mož za agencijo ProPublica.

In tako je 40 ur trpeča mati čakala, da ne bo več slišati srčnega utripa in da bo te nočne more konec, ves ta čas pa je bila njena maternica izpostavljena bakterijam. Ko zdravniki niso več zaznali utripa, so ji dali zdravila za pospešitev poroda in jo po osmih urah izpustili. A krvavitve so se nadaljevale še ves naslednji dan. Ko je poklicala v bolnišnico, so ji povedali, da je to normalno in pričakovano. Dva dni kasneje je vseeno odšla v bolnišnico iz katere pa se ni vrnila.

In to je le ena od najmanj dveh žensk, ki sta v Teksasu izgubili življenje, ker so zdravniki odlašali z zdravljenjem. V Teksasu je splav namreč prepovedan, zdravnikom pa ni dovoljeno prekiniti nosečnost, če je še slišati srčni utrip.

Zagovorniki zakona vztrajajo, da ta ščiti življenje ploda in osebe, ki ga nosi, a se zdravniki v praksi precej obotavljajo. Mnogi bi želeli pomagati, a se bojijo kazenskega pregona, zaporne kazni in težav v službi. Agencija ProPublica, ki je zgodbo pozorno spremljala, je za mnenje povprašala več medicinskih strokovnjakov, ki so pregledali povzetek obdukcijske dokumentacije Barnice. Ugotovili so, da bi bilo njeno smrt mogoče preprečiti, primer pa označili za "grozljiv".