Zdravniki najstniku odstranili 16-kilogramskega 'parazitskega dvojčka'

Gre za izjemno redek primer, ki se domnevno pojavi le pri enem od 100.000 rojstev, piše The Independent. Parazitski dvojčki se pojavijo, ko se eden od plodov v maternici preneha razvijati, a ostane "pritrjen" na drugi plod ter odvisen od svojega dvojčka. V medicinski literaturi je bilo dokumentiranih le okoli 50 takšnih primerov, zdravniki pa so operacije običajno poskusili izvesti na mlajših otrocih, je dejal vodja ekipe, ki je 8. februarja izvedla "prelomno" operacijo v Delhiju, dr. Asuri Krishna .

Pred operacijo je najstnik iz Utar Pradeša 17 let živel z dodatnimi deli telesa, ki niso bili zakrneli, temveč je tudi na njih čutil temperaturne vplive, dotik ali bolečino. Najstnik je bil zaradi tega vse življenje stigmatiziran. "Nikamor nisem mogel potovati, opravljati nisem mogel nobene telesne dejavnosti," je povedal za Indian Express .

Ker je obstoječe medicinske literature o tovrstnih primerih tako malo, so se morali po besedah zdravnika z Vseindijskega inštituta za medicinske znanosti med operacijo zanašati na svojo intuicijo, spretnosti in splošno znanje.

Zdravniki so med pripravami na operacijo ugotovili, da je parazitski dvojček pritrjen na najstnikovo prsnico, kri pa da prejema iz žile v njegovem prsnem košu, a na srečo ni imel pomembne povezave z drugimi večjimi organi, kot so jetra ali ledvice. V trebuhu najstnika so zdravniki odkrili tudi cisto.

Operacijo je nato zdravniška ekipa opravila v dveh delih; v prvem so odstranili dodatne okončine, v drugem pa odkrito cisto. "Naša ekipa je mlademu fantu uspešno odstranila 16-kilogramskega parazitskega dvojčka in ga osvobodila redkega in zahtevnega stanja," je po uspešni operaciji sporočil vodja ekipe.

17-letnik je štiri dni po operaciji že zapustil bolnišnico, pripravljen, da začne svoje novo življenje. "Upam, da bom študiral in dobil službo. Odprl se mi je povsem nov svet," je povedal najstnik.