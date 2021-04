Zdravniki Navalnega pozvali, naj konča gladovno stavko

V izjavi je peterica zdravnikov dejala, da si je ogledala izvide njegovih zdravstvenih testov, opravljenih 20. aprila, in da ne kažejo nič dobrega. "Če se bo gladovna stavka nadaljevala le še nekaj časa, na žalost ne bomo imeli več nikogar, ki bi ga zdravili," so dejali.

Zdravniki sicer nimajo dostopa do Navalnega, njihove ugotovitve pa so osnovane na rezultatih torkovih testiranj v bolnišnici v Vladimirju, kamor so premestili Navalnega. Zdravniki so posvarili, da težave z ledvicami in živčnim sistemom kažejo na to, da bo umrl, če ne bo končal gladovne stavke. Navalni bi moral nemudoma končati gladovno stavko, da ohrani svoje življenje in zdravje, so poudarili, poroča BBC.

Oblasti so še pozvali, naj jim omogočijo dostop do opozicijskega voditelja, ruske oblasti pa se na poročilo zdravnikov še niso javno odzvale. Zdravniki v bolnišnici v Vladimirju so sicer v ponedeljek stanje Navalnega, ki gladovno stavka že več kot 20 dni, ocenili kot zadovoljivo.

Navalni gladovno stavka, ker mu v zaporu ne zagotovijo ustreznega zdravljenja. V objavi na Instagramu je v začetku tega tedna svojim sledilcem sporočil: "Smejali bi se, če bi me zdaj videli. Okostje, ki se vleče po svoji celici."