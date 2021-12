Zdravniki po nespametnem spustu po smučišču: 18-letnika dobro okrevata

Drugi mladenič, ki se je ob spustu tudi huje poškodoval, pa je hospitaliziran na oddelku za nevrokirugijo zagrebškega kliničnega centra, saj je imel težje poškodbe glave. Tudi on dobro okreva in je pri zavesti.

Zdravnik Vidović je danes za hrvaške medije pojasnil, da je eden od dveh mladeničev potreboval operacijo, saj je imel zlomljeno hrbtenico. Operacija je bila uspešna, 18-letnika pa so namestili na oddelek za travmatologijo. Pacient se po operaciji počuti dobro in ne bo imel hujših posledic, je dodal Vidović.

Spomnimo, štirje najstniki, eden od njih je bil mladoleten, so se na božič 20 minut pred polnočjo odločili za nevaren spust z zaščitno blazino po progi Rdeči spust. Zaradi velike hitrosti sta se dva prestrašila in skočila z blazine, druga dva 18-letnika pa sta po blazini drvela še naprej. Ustavila ju je električna omarica na robu smučišča, v katero sta se zaletela. Ob trku sta se oba huje poškodovala.

Reševalci so se nemudoma aktivirali in že čez nekaj minut zbrali na smučišču. Ponesrečena fanta so našli ob robu gozda, pri enemu so takoj ugotovili, da ima poškodbe hrbtenice, drugi pa je zaradi poškodb glave večkrat izgubil zavest.

Fanta so takoj prepeljali v klinični center v Zagrebu. Reševalci so ob tej nesreči povedali še, da je šlo za izjemno nevarno in nespametno početje, saj je bila omenjena proga pripravljena za tekmo svetovnega prvenstva in je bila podlaga zato trša in bolj spolzka. Z blazino se spustiti po taki progi pa je res nevarno, so dodali, saj ocenjujejo, da so fantje z njo dosegli nevarno visoko hitrost. Ugibajo, da je šlo v nekem trenutku za hitrost okoli 80 kilometrov na uro.