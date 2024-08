Zdravniška kriza na Krku: 'Na otok prihajate na lastno odgovornost'

"Konkretno v Malinski je po zadnjih podatkih 35 tisoč ljudi, obravnava pa jih zgolj moja ordinacija. Na Krku je pozimi 20 tisoč ljudi, sedaj jih je 170 tisoč," je za Net.hr povedal zdravnik Željan Žic.

"Razmere so nevzdržne, to je kolaps zdravstva na otoku, kar je nevarno za vse prebivalce in turiste. Na most bi bilo treba obesiti napis: 'Na otok prihajate na lastno odgovornost'," pravi medicinska sestra Ljubica Depope. "Ne gre za to, da se bojim delati, to ni protest, to je sporočilo ljudem, da se ve, da je cesar že dolgo časa gol," pa javnosti sporoča zdravnica Suzana Skočiliš Tomašić.

Najstarejša zdravnica na otoku Branka Tonković na protest ni mogla, ker je delala. "Stara sem 80 let, v pokoju sem, vendar sem se vrnila v službo".

Leonardo Bressan, predsednik Koordinacije družinske medicine PG, meni, da je prišel čas, da "potegnejo črto" in se usedejo za mizo ter poskušajo ugotoviti, kako naprej.

"Težko prenašam vročino, a prišla sem podpreti naše zdravstvene delavce. Imajo veliko podporo, stoodstotno," je za portal dejala prebivalka otoka.

"Apeliramo na odgovorne, Primorsko-goransko županijo, Primorsko-goranski zdravstveni dom, da se bolje organizirajo in razbremenijo te ljudi. Turistične ambulante bi bile odrešitev. Včasih jih je bilo na otoku šest, v letošnji sezoni zgolj ena zasebna. Po protestu so še eno odprli v zdravstvenem domu," je povedal župan Darijo Vasilić.

"Ne moremo ustvariti ljudi, ljudi, ki jih ni in ki nočejo delati v zdravstvu. Denar je, natečaj je bil razpisan za 20 ljudi, prijavilo se jih je 5. Vsi se lahko prijavijo, le da ne bo prepozno in da se ne ponovi scenarij iz leta 2011, ko je pacient zaradi slabe organizacije umrl pred zaklenjenimi vrati urgence na Krku," je povedala Rozmari Tusić, pomočnica direktorice zdravstvene nege v Zdravstvenem domu PGŽ.