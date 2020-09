Moški prišel na hemodializo in zaradi zdravniške napake umrl

"Kljub maksimalnim naporom in intenzivnim poskusom oživljanja je prišlo do odpovedi organov in smrti pacienta. O omenjenem dogodku smo obvestili pristojno ministrstvo in vse pristojne institucije. Županijska bolnišnica Čakovec in vsi zaposleni družini pokojnega izražajo globoko sožalje ," so dodali.

Iz bolnišnice so poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da se je 29.9.2020 zgodil nepričakovan in neželen dogodek s smrtnim izidom. " Pacient A.T., letnik 1958, ki mu je bil zaradi kontakta s pozitivno osebo na covid-19 izrečen ukrep samoizolacije, je prejel načrtovano rutinsko zdravljenje s hemodializo. Med postopkom je intravensko prejel nedovoljeno sredstvo, ki se sicer v takšnih postopkih uporablja lokalno," so zapisali.

Policija v Čakovcu je potrdila, da so v torek pozno zvečer prejeli prijavo družine o sumljivi smrti oz. naznanitev suma storitve kaznivega dejanja iz malomarnosti. Moški, ki je bil sprejet na hemodializo v tamkajšnjo bolnišnico, je umrl zaradi "nedovoljenega sredstva", ki so mu ga vbrizgali zdravniki, poroča Dnevnik.hr.

So mu v žilo vbrizgali dezinfekcijsko sredstvo?

"Postopek hemodialize je izrazito zapleten in zdravilo se daje lokalno, ta pacient pa ga je dobil intravensko. Zdravila mu ne bi smeli dati v žilo. To se je zgodilo včeraj popoldne, sinoči pa je bolnik umrl. Takoj zjutraj smo sprejeli njegovo družino, njegova dva sinova, in jima razložili postopek. Družina je v šoku, tudi mi smo v šoku. Oni so jokali, mi smo jokali,"je za Index.hr pojasnil direktor bolnišnice dr. Tomislav Novinščak.

Družini je izrazil iskreno sožalje."Naša dolžnost je, da se pogovorimo z vsemi, ki so bili vpleteni v proces zdravljenja tega pacienta, preučimo vso dokumentacijo in uvedemo izredni notranji nadzor. Vse to smo že storili," je še dejal in dodal, da se jim kaj takega še nikoli ni zgodilo. "V bolnišnici sem od leta 1999, še celo ljudje, ki so bili tukaj v osemdesetih, so mi povedali, da se kaj takšnega še nikoli ni zgodilo. Opravimo na milijone postopkov, to se nam je zgodilo prvič!

Direktor bolnišnice sicer ni pojasnil, kaj natančno so 62-letniku vbrizgali, je pa razburila izjava predsednice uprave bolnišnice Sonje Tošić Grlač, ki je v Dnevniku Nove TV razkrila, da so mu namesto fiziološke raztopine dali sredstvo za dezinfekcijo. Na vprašanje, kako se je kaj takega lahko zgodilo, je odgovorila, da so dezinfekcijska sredstva na vozičkih medicinskih sester pogosta oprema. "Takšna napaka je mogoča in žal se je tudi zgodila," je dejala. Po njenih besedah sta bili v incident vpleteni dve medicinski sestri, ki pa sta že začasno suspendirani.

Za malomarnost 12 let zapora

Primer je že komentiral tudi zdravstveni ministerVili Beroš. Po njegovih informacijah je šlo za strokovno napako medicinske sestre, ki pa jo je treba dokazati.

Obdukcijo bodo naredili jutri zjutraj. Čeprav bi jo lahko opravili v omenjeni bolnišnici, so truplo – da ne bi prišlo do prikrivanja informacij – prepeljali na Zavod za sodno medicino v Zagrebu.

Rezultati toksikoliške analize naj bi bili znani v nekaj tednih. Če se bo izkazalo, da je šlo za malomarnost, bo tistemu, ki je odgovoren za napako, grozilo do 12 let zaporne kazni.