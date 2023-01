Zdravniške plače širom Evrope: kje je Slovenija?

Po dve leti trajajoči koronavirusni krizi si je večina evropskih zdravnikov enotna – njihove plače so za take delovne razmere, ob upoštevanju inflacije in pomanjkanja delovne sile, prenizke. A kot kažejo podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), realne plače v večini evropskih držav upoštevajo tudi dvig življenjskih stroškov. Obstaja pa peščica držav, kjer so se realne plače v obdobju desetih let znižale. Kolikšne torej so plače v Evropi?

Nabor podatkov OECD vključuje zdravniške plače v 25 evropskih državah, zneski pa se močno razlikujejo. Najvišje letne bruto plače specializantov so od najnižjih tudi za desetkrat višje, navaja Euronews.

Specialisti v večini držav z letno bruto plačo pod 50.000 evrov

Letne bruto plače v letu 2020 so se v povprečju gibale od najnižjih 20.200 evrov na Poljskem do najvišjih 258.552 evrov v Luksemburgu. Poleg Luksemburga so letne bruto plače, višje od 150.000 evrov, prejemali še zdravniki specializanti na Irskem (172.882 evrov), Nizozemskem (160.869 evrov), Danskem (156.061 evrov) ter Islandiji (155.276 evrov). Velika Britanija in Nemčija sta jima s 136.375 evri ter 146.200 evri bruto sledili tik za petami.

Z letnimi bruto plačami pod 100.000 evrov sledijo zdravniki specializanti v Franciji, Italiji in Španiji. Slovenski specializanti so na 15. mestu s 54.702 evroma bruto letno. Manj kot slovenski zdravniki specializanti pa letno v povprečju zaslužijo njihovi kolegi v desetih državah, in sicer v Estoniji, na Portugalskem, Češkem, v Grčiji, na Slovaškem, v Turčiji, na Madžarskem, v Latviji, Litvi in na Poljskem. Letni dohodek poljskega zdravnika specializanta se giblje pri 20.200 evrih bruto.