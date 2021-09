Zdravstvena unija: milijarde evrov, skupna naročila, novi organi

Predlog za razširitev pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je bil sprejet s 598 glasovi za, 84 proti in 13 vzdržanimi glasovi. Poslanke in poslanci menijo, da morajo države članice pripraviti nacionalne načrte za pripravljenost in odziv ter zagotoviti pravočasne, primerljive in preverjene podatke. Pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni namreč želijo torej z nalezljivih bolezni razširiti tudi na hude nenalezljive bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, bolezni dihal, rak, sladkorna bolezen in duševna bolezen.

Evropski poslanci so pripravljeni na pogajanja z državami članicami o okrepitvi okvira EU za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter skupno spoprijemanje s čezmejnimi nevarnostmi za zdravje. Kot so poudarili, je kriza zaradi covida-19 pokazala, da si je treba na ravni Unije še bolj prizadevati za spodbujanje sodelovanja med državami članicami, zlasti v obmejnih regijah. Pozvali so tudi k jasnejšim postopkom in preglednosti v skupnih javnih naročilih EU in s tem povezanih dogovorih o nakupu.

"Dogovorili smo se tudi, da bomo izboljšali analize in modeliranje, države članice pa podprli pri nadzoru izbruhov, in sicer z zbiranjem in obdelovanjem več epidemioloških podatkov ob hkratnem upoštevanju ključnih nacionalnih pristojnosti za varovanje zdravja," je dejala poročevalka Joanna Kopcinska.

"Pristop "eno zdravje" v vseh evropskih politikah mora biti vodilo našega celotnega sistema kriznega predvidevanja in upravljanja. Kriza zaradi covida-19 je pokazala, da lahko problem na področju javnega zdravja vpliva na delovanje vseh delov evropske družbe," pa je dejala poročevalka Véronique Trillet-Lenoir. "V celoti podpiram predlog, da skupni postopek za nakup medicinskih izdelkov postane pravilo. Pri pogajanjih s tem sektorjem pa je Evropska unija močnejša, ko nastopa enotno in v imenu vseh držav članic," je še dodala.