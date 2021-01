Sneženje ohromilo promet, zaposleni v zdravstvu več ur pešačili do bolnišnic

Več kot 1500 ljudi so v soboto rešili iz avtomobilov, v katerih so ostali ujeti zaradi snežnega meteža. V neurju je bilo prizadetih okoli 20.000 kilometrov cest v osrednjem delu države, zaradi česar je promet močno otežen. Vlada bo ljudem, ki potrebujejo pomoč, poslala konvoje cepiva proti covidu-19 in zaloge hrane, je v soboto dejal minister za promet Jose Luis Abalos .

Snežni vihar Filomena je z obilico snega prekril dele Španije. Nahuje je bilo v Madridu, kjer je velika količina snega popolnoma ohromila promet. Do nedeljskega večera bo zaprto mednarodno letališče Barajas, ustavljen je javni promet, ceste so ponekod neprevozne. Po petkovem sneženju je v soboto v prestolnici zapadlo še 30 centimetrov snega, snežilo pa je nepretrgoma 30 ur.

Oblasti so sporočile, da so do danes umrli štirje ljudje. 54-letni prebivalec Madrida je umrl po tem, ko ga je zasul sneg, v Zaragozi pa je bila za brezdomca usodna podhladitev. 36-letna ženska je v Madridu rodila kar v reševalnem vozilu, saj je zaradi prometnega kaosa niso mogli pravočasno pripeljati do bolnišnice.

Nevihta Filomena je Španiji prinesla najmočnejše sneženje v zadnjih 50 letih, po besedah meteorologov pa se bodo temperature v prihodnjem tednu spustile do minus 10 stopinj, kar vzbuja strah pred poledico in dodatnimi težavami v prometu.

Španija se je sicer poleg obilnega sneženja trenutno spopada tudi z epidemijo covida-19. Zdravstveni delavci so zaradi ustavljenega prometa v službo hodili po več ur. Njihovi izčrpani kolegi, ki so bili dežurni, so morali svoje izmene zaradi vremenskih razmer podaljšati za več ur. Ena od bolnišnic je svoj fitnes začasno spremenila v improvizirani dom za tiste zaposlene, ki niso mogli domov.

Zaradi kaosa na cestah je zdravstveni delavec Raul Alcojor prehodil 14 kilometrov, da bi prispel do bolnišnice na obrobju mesta. "Nisem mogel ostati doma," je dejal za španske medije. Pot do bolnišnice je trajala skoraj tri ure, predvsem zaradi podrtih dreves in snežne odeje, debele do 40 centimetrov." Rekel sem si: pojdi. Če pridem, bom tam, če ni ne bo uspelo, pa se bom vrnil domov," je še dodal.