Zdravstveni delavec mladoletnikom dajal drogo in se jih neprimerno dotikal

Zdravstveni delavec je v zdravstveni ustanovi v Osijeku v obdobju med letoma 2016 do 2019 neprimerno obravnaval štiri svoje takrat še mladoletne paciente. Nagovarjal jih je z neprimernimi besedami, se jih neprimerno dotikal po telesu in jim dajal drogo, so sporočili iz osiješko-baranjske policijske uprave. 46-letnika so po poročanju Net.hr priprli.

Droge je po navedbah policije med letoma 2018 in 2023 dajal tudi dvema polnoletnima osebama, svojima znancema, in sicer danes 35-letni ženski in 35-letnemu moškemu.