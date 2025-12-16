Naslovnica
Tujina

Zdravstveni delavec mladoletnikom dajal drogo in se jih neprimerno dotikal

Osijek , 16. 12. 2025 12.25 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Zdravnik

Hrvaška policija je v ponedeljek pridržala 46-letnega zdravstvenega delavca iz Osijeka zaradi suma storitve več kaznivih dejanj na škodo mladoletnikov in dveh polnoletnih oseb. Mladoletnikom je po navedbah policije več let dajal drogo in se jih tudi neprimerno dotikal.

Zdravstveni delavec je v zdravstveni ustanovi v Osijeku v obdobju med letoma 2016 do 2019 neprimerno obravnaval štiri svoje takrat še mladoletne paciente. Nagovarjal jih je z neprimernimi besedami, se jih neprimerno dotikal po telesu in jim dajal drogo, so sporočili iz osiješko-baranjske policijske uprave. 46-letnika so po poročanju Net.hr priprli.

Droge je po navedbah policije med letoma 2018 in 2023 dajal tudi dvema polnoletnima osebama, svojima znancema, in sicer danes 35-letni ženski in 35-letnemu moškemu.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Policija je v ponedeljek med preiskavo osumljenčevega doma, ordinacije in avtomobila našla in zasegla dva računalnika, mobilni telefon ter 33 plastičnih vrečk marihuane skupne teže 213,9 grama, pa tudi več zavojčkov različnih vrst droge, med njimi MDMA, amfetaminov in hašiša.

Policija je zasegla 33 plastičnih vrečk marihuane s skupno težo 213,9 grama, devet paketov s skupno 12 tabletami MDMA s težo 4,53 grama, paket hašiša s težo 0,69 grama, pet vrečk grudastega MDMA s težo 4,71 grama, šest paketov amfetamina s težo 3,24 grama in brizgo z 0,5 mililitra zaenkrat neznane vsebine.

Šlo naj bi za psihiatra. 

hrvaška zdravstvo incident

ZMERNI DESNIČAR
16. 12. 2025 12.45
A v sloveniji se pa nič ne dogaja ?
