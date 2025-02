Zdravstveno letalo pred strmoglavljenjem v zraku manj kot minuto

V nesreči je umrlo vseh šest ljudi na krovu letala, vključno z deklico, ki so jo pred tem zdravili v bolnišnici Shriner's v Philadelphiji in se je z mamo vračala domov. Na krovu sta bila tudi dva pilota, zdravnik in bolničar. Mehiška vlada je potrdila, da so bili vsi mehiški državljani.

Župan Ensenade, kraju v mehiški zvezni državi Baja California, je po poročanju ABC News dejal, da sta bili na letalu bolnica Valentina Guzman Murillo in njena mati Lizaeth Murillo Osuna.

Umrla pa je še ena oseba, ki je bila med strmoglavljenjem letala v vozilu na tleh, najmanj 19 ljudi pa je bilo poškodovanih na parkirišču, v vozilih in bližnjih domovih, je dejala Cherelle Parker, županja Philadelphije.