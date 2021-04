Navalni začel izgubljati občutek v rokah in nogah

Prejšnji teden je najvidnejša opozicijska oseba v Rusiji Aleksej Navalni v zaporu začel gladovno stavko in zahteval ustrezno zdravljenje akutnih bolečin v hrbtu in nogah. O njegovem slabem zdravstvenem stanju je poročala tudi Bela hiša. V začetku tedna so ga zaradi simptomov bolezni dihal premestili na bolniški oddelek. Njegova telesna temperatura je močno nihala, je dejal odvetnik 44-letnika ter dodal, da je Navalni zaradi gladovne stavke izgubljal en kilogram na dan.