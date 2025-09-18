Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Združene države z Otokom podpisale nov tehnološki dogovor

London, 18. 09. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
20

Ameriška podjetja, večinoma finančne skupine in tehnološka podjetja, so se v okviru obiska ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Veliki Britaniji zavezala, da bodo naslednjih nekaj letih v to državo vložila skupno 150 milijard funtov (173 milijard evrov). Investicije bodo namenjene predvsem spodbujanju razvoja umetne inteligence.

Britanski premier Keir Starmer in ameriški predsednik Donald Trump sta danes podpisala sporazum o krepitvi tehnološkega sodelovanja med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Starmer je sporazum označil za prelomnega. "To je največji investicijski paket te vrste v britanski zgodovini," je dejal Starmer, ki je Trumpa danes sprejel v podeželski rezidenci Chequers.

Po Trumpovih besedah bo sporazum pomagal "Ameriki in našim britanskim zaveznikom prevladati v prihodnosti umetne inteligence".

Sporazum vključuje sodelovanje na področju jedrske, kvantne in vesoljske tehnologije.

Največjo posamezno načrtovano naložbo je napovedala kapitalska družba Blackstone. Ta bo v naslednjem desetletju v britanski trg vložila 90 milijard funtov. Med ameriškimi tehnološkimi velikani so naložbe med drugim napovedali Microsoft, Nvidia in Google.

Podjetje Microsoft naj bi v prihodnjih štirih letih za investicije v Veliko Britanijo namenilo 30 milijard dolarjev, in sicer za razvoj računalništva v oblaku, infrastrukturo umetne inteligence in tudi za izgradnjo največjega britanskega superračunalnika.

Trump in Starmer
Trump in Starmer FOTO: Profimedia

Tehnološki velikan Google namerava medtem v prihodnjih dveh letih izpeljati naložbo v višini pet milijard funtov za pogon umetne inteligence, krepitev kibernetske varnosti in ustvarjanje 8250 novih delovnih mest na leto.

Ameriški proizvajalec čipov Nvidia se je medtem zavezal, da bo v sodelovanju z britanskimi podjetji po vsej državi namestil 120.000 naprednih grafičnih procesorjev

Investicije v rast svojih poslovnih operacij v Veliki Britaniji v skupni višini 1,8 milijarde funtov so napovedale tudi banki Bank of America in Citigroup, ameriško podjetje za plačilne transakcije Paypal, podjetje S&P GLobal in BlackRock.

Na drugi strani pa je britanska farmacevtska skupina GSK obljubila 30 milijard dolarjev vredno naložbo v ZDA. Ta vključuje tudi izgradnjo 1,2 milijardi dolarjev vredne tovarne v Pensilvaniji za razvoj zdravil za zdravljenje bolezni dihal in raka.

Britansko podjetje Nscale je sklenilo partnerstvo z ameriškim tehnološkim podjetjem OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom na osnovi umetne inteligence ChatGPT, da bi razvili platformo za uvedbo tehnologije umetne inteligence na britanski državni infrastrukturi.

vb zda partnerstvo tehnologija trump starmer
Naslednji članek

Kontrolor zračnega prometa zaspal, potniško letalo krožilo nad letališčem

Naslednji članek

Aretirali 119 protestnikov na shodu proti proračunu v Franciji

SORODNI ČLANKI

Melanii Trump v dar šal ukrajinskih otrok

Barron Trump iz New Yorka bližje staršem: Preselil se je v Washington

Melania v obleki brez naramnic, princesa Catherine s tiaro

Trump v Londonu šarmiral Kate

Trump antifo razglasil za teroristično organizacijo

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Beopen
18. 09. 2025 17.16
+6
Že dlje časa je jasno, da je vaš medij proameriški. Demokracije ne dovolite, ne dovolite, da ljudje brez žaljivk obsodijo kar počne Izrael, ker njihovo politiko vsem na očeh branite. In to vse in zgolj zaradi denarja. Mene bi bilo sram.
ODGOVORI
6 0
weber1
18. 09. 2025 17.27
+0
Beopen... Ta portal ne pozna sramote, tukaj je elita iz Balkana..
ODGOVORI
1 1
Minifa
18. 09. 2025 17.13
+4
Angleži so vedno pred Evropo postavili ZDA IN TAKO BO VEDNO.
ODGOVORI
6 2
bandit1
18. 09. 2025 17.17
Po odiranju elit svojih podložnikov.
ODGOVORI
0 0
tron3
18. 09. 2025 17.11
+2
Starmer, ko je z Evropskimi politiki se vem meče, ko je z Donijem pa se z vsem strinja kar mu gospodar reče in pridno uboga!!!
ODGOVORI
2 0
FrankCostello
18. 09. 2025 17.10
+3
Tole so bučke, če se mene vpraša. Ne verjamem v takšne investicije, glede na to da so USA zapufane, angleži pa tud niso v nevem kakšnem stanju.
ODGOVORI
4 1
ČEZ TROJANE
18. 09. 2025 17.06
+1
TAKO SE DELA! EU PA PROPADA, NIMAMO VEČ NIČ OD NIČ. PREHITEVAJO EU; ZDA, KITAJSKA, INDIJA, BRIC, VB. TU PA SE SAMO PROMOVIRA ŠE LBGT, ZELENI PRHOD OZ ZELENA KRAJA IN LEVIČARSTVO
ODGOVORI
3 2
devote
18. 09. 2025 17.03
+3
od kod starmer? doma se ti drzava sesuva, isto ko makaronu, stavka ti 1 mio ljudi , daj revcek si..
ODGOVORI
3 0
bandit1
18. 09. 2025 17.00
+2
Tist film z avtom oblečenim v psa me spominja na ta dva. Ne bom napisal ker me bo zbrisal.
ODGOVORI
3 1
blef
18. 09. 2025 16.59
+0
Eu bo zaostala na vseh področjih.
ODGOVORI
2 2
blackwizard
18. 09. 2025 16.58
+3
Kako to mogoče, desen Trump in levi starmer?
ODGOVORI
3 0
Pacient2
18. 09. 2025 16.52
+5
Starmer pa je kljukec pravi
ODGOVORI
5 0
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 16.44
-1
tako tako, vlagajo, upam tudi da v SLO, ko bo Golob odfrčal, da se vlaga AI pri nas
ODGOVORI
3 4
knap11
18. 09. 2025 16.54
+1
Tvoj...... tri leta že sanjarite o tem frčanju in vsak oleto napovedujete konec golobove vlade pa še od tega:):):) Al ste bedni. Da ne rečem ubogi na duhu.
ODGOVORI
3 2
TvojLjubečNoviSosedAzilant
18. 09. 2025 16.58
+2
hočeš nočeš, Orli, Peregrini prihajajo, in vsi radi požrejo debelega, nakradenega, mastnega Goloba
ODGOVORI
2 0
Pacient2
18. 09. 2025 16.38
+1
A ga nič ni okrcal uvoznika migrantov?
ODGOVORI
4 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256