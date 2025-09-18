Združene države z Otokom podpisale nov tehnološki dogovor

Britanski premier Keir Starmer in ameriški predsednik Donald Trump sta danes podpisala sporazum o krepitvi tehnološkega sodelovanja med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Starmer je sporazum označil za prelomnega. "To je največji investicijski paket te vrste v britanski zgodovini," je dejal Starmer, ki je Trumpa danes sprejel v podeželski rezidenci Chequers.

Po Trumpovih besedah bo sporazum pomagal "Ameriki in našim britanskim zaveznikom prevladati v prihodnosti umetne inteligence".

Sporazum vključuje sodelovanje na področju jedrske, kvantne in vesoljske tehnologije.

Največjo posamezno načrtovano naložbo je napovedala kapitalska družba Blackstone. Ta bo v naslednjem desetletju v britanski trg vložila 90 milijard funtov. Med ameriškimi tehnološkimi velikani so naložbe med drugim napovedali Microsoft, Nvidia in Google.

Podjetje Microsoft naj bi v prihodnjih štirih letih za investicije v Veliko Britanijo namenilo 30 milijard dolarjev, in sicer za razvoj računalništva v oblaku, infrastrukturo umetne inteligence in tudi za izgradnjo največjega britanskega superračunalnika.