Združene države z Otokom podpisale nov tehnološki dogovor

Britanski premier Keir Starmer in ameriški predsednik Donald Trump sta danes podpisala sporazum o krepitvi tehnološkega sodelovanja med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Starmer je sporazum označil za prelomnega. "To je največji investicijski paket te vrste v britanski zgodovini," je dejal Starmer, ki je Trumpa danes sprejel v podeželski rezidenci Chequers.
Po Trumpovih besedah bo sporazum pomagal "Ameriki in našim britanskim zaveznikom prevladati v prihodnosti umetne inteligence".
Sporazum vključuje sodelovanje na področju jedrske, kvantne in vesoljske tehnologije.
Največjo posamezno načrtovano naložbo je napovedala kapitalska družba Blackstone. Ta bo v naslednjem desetletju v britanski trg vložila 90 milijard funtov. Med ameriškimi tehnološkimi velikani so naložbe med drugim napovedali Microsoft, Nvidia in Google.
Podjetje Microsoft naj bi v prihodnjih štirih letih za investicije v Veliko Britanijo namenilo 30 milijard dolarjev, in sicer za razvoj računalništva v oblaku, infrastrukturo umetne inteligence in tudi za izgradnjo največjega britanskega superračunalnika.
Tehnološki velikan Google namerava medtem v prihodnjih dveh letih izpeljati naložbo v višini pet milijard funtov za pogon umetne inteligence, krepitev kibernetske varnosti in ustvarjanje 8250 novih delovnih mest na leto.
Ameriški proizvajalec čipov Nvidia se je medtem zavezal, da bo v sodelovanju z britanskimi podjetji po vsej državi namestil 120.000 naprednih grafičnih procesorjev
Investicije v rast svojih poslovnih operacij v Veliki Britaniji v skupni višini 1,8 milijarde funtov so napovedale tudi banki Bank of America in Citigroup, ameriško podjetje za plačilne transakcije Paypal, podjetje S&P GLobal in BlackRock.
Na drugi strani pa je britanska farmacevtska skupina GSK obljubila 30 milijard dolarjev vredno naložbo v ZDA. Ta vključuje tudi izgradnjo 1,2 milijardi dolarjev vredne tovarne v Pensilvaniji za razvoj zdravil za zdravljenje bolezni dihal in raka.
Britansko podjetje Nscale je sklenilo partnerstvo z ameriškim tehnološkim podjetjem OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom na osnovi umetne inteligence ChatGPT, da bi razvili platformo za uvedbo tehnologije umetne inteligence na britanski državni infrastrukturi.
