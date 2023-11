Združenemu kraljestvu spet grozi slabo vreme, tokrat prihaja nevihta Debi

Za dele severozahodne Anglije velja vremensko opozorilo, saj je nad državo privihrala nevihta Debi, ki s seboj prinaša močno deževje in hude nevihte. Tudi za večji del Irske veljajo rdeča in oranžna opozorila, vendar je tam Debi že pustošila in za seboj pustila številne brez elektrike.

Meteorološki urad je opozoril, da se bodo ceste in mostovi najverjetneje zaprli, okrnjen bo tudi javni prevoz. Pričakujejo mnoge ovire, zato svetujejo ljudem, naj se ne zanašajo na cestni, železniški, letalski ali trajektni prevoz, piše Guardian. Pričakujejo tudi izpade električne energije, na obalnih območjih pa so oblasti strogo opozorile, naj se ljudje izogibajo obali, saj bo ceste poplavilo. Na nekaterih območjih naj bi bili sunki vetra do 120 kilometrov na uro. Opozorila so izdali za Bangor, St. Davids v Walesu ter Manchester, Sheffield in Liverpool. V Aberdeenshireju na Škotskem prav tako velja opozorilo za deževje. Na Irskem je že zdaj približno 100.000 domov in podjetij brez elektrike, piše CNN, število pa naj bi se kmalu še povečalo, ko bo nevihta dosegla svoj vrhunec. Združeno kraljestvo se je v zadnjem mesecu večkrat spopadlo z različnimi vremenskimi razmerami, prejšnji mesec je nevihta Babet prizadela tudi dele severozahodne Škotske, iz Brechina so morali evakuirati na stotine domov, potem ko je reka South Esk prestopila bregove in začela zalivati ceste. Jason Kelly, glavni meteorolog pri meteorološkem uradu, je dejal, da bodo najmočnejši vetrovi Irsko prizadeli v ponedeljek. "Čeprav bodo najmočnejši vetrovi nekoliko popustili, preden bodo dosegli Združeno kraljestvo, še vedno pričakujemo nekaj znatnih vplivov in izdano je bilo opozorilo o vetru," je poudaril. "Poleg tega Debi na Severno Irsko prinaša obdobje močnega dežja." Tudi nevihta Ciaran je povzročila poplave in motnje na Kanalskih otokih in v južni Angliji, poleg tega pa so bile težave z izpadi električne energije, na stotine šol je bilo zaprtih.