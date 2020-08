Združeni arabski emirati uradno končali bojkot Izraela

"Odlok spada v okvir prizadevanj za okrepitev diplomatskega in trgovinskega sodelovanja z Izraelom in za izdelavo načrta za pot do skupnega sodelovanja pri vzpostavitvi dvostranskih odnosov s spodbujanjem gospodarske rasti in tehnoloških inovacij,"navaja uradna tiskovna agencija Združenih arabskih emiratov WAM.

Konec bojkota posameznikom in podjetjem omogoča sklepanje dogovorov s pravnimi osebami ali posamezniki, ki živijo v Izraelu, imajo izraelsko državljanstvo ali delajo za Izrael. Dovoljuje tudi vstopanje, izmenjavo, posedovanje in trgovino z izraelskimi dobrinami znotraj Združenih arabskih emiratov.

Dogovor o normalizaciji odnosov naznanili 13. avgusta

Izrael in Združeni arabski emirati so dogovor o normalizaciji odnosov naznanili 13. avgusta. V zameno se je Izrael začasno odpovedal spornim načrtom za priključitev zasedenih delov Zahodnega brega. Z dogovorom so Združeni arabski emirati za Egiptom in Jordanijo postali tretja arabska država - in prva zalivska - z diplomatskimi odnosi z Izraelom.

Vse odtlej se pojavljajo ugibanja, ali bo temu koraku sledila še katera od arabskih držav. V sredo je ameriški državni sekretar Mike Pompeov okviru bližnjevzhodne turneje v Združenih arabskih emiratih vodil pogovore, na katerih so sodelovali še predstavniki Izraela, Bahrajna in Omana.