Združeni narodi Elonu Musku odgovorili: Izvoli načrt za porabo šestih milijard

Direktor Svetovnega programa za hrano pri Združenih narodih je Elonu Musku dejal, da bi šest milijard evrov lahko pomembno vplivalo na zmanjšanje svetovne lakote. Musk je takrat dejal, da bo denar s prodajo Teslinih delnic zagotovil, če bo ta zmanjšal svetovno lakoto, a je zahteval načrt, kako bi ta denar porabili. Združeni narodi so zdaj ta načrt predstavili: hrana za 40 milijonov ljudi v 43 državah in številni drugi koraki.

icon-expand Elon Musk je želel načrt, ki ga je tudi dobil. FOTO: AP

David Beasley, direktor Svetovnega programa za hrano pri Združenih narodih (ZN), je v enem izmed intervjujev pred kratkim izzval ultrabogataše – še posebej je izpostavil ustanovitelja Amazona Jeffa Bezosa in prvega moža Tesle Elona Muska – ko je dejal, naj od svojega ogromnega premoženja odstopijo dobrih šest milijard dolarjev (5,2 milijarde evrov) in na ta način pomagajo rešiti svet. Presenetljivo je, da se je Musk na te besede odzval: "Če lahko natančno opišete, kako bo teh šest milijard odpravilo svetovno lakoto, bom takoj zdaj to tudi storil in prodal Tesline delnice." Musk je torej zahteval natančen načrt, kako bi se denar porabil, ZN pa so tega zdaj tudi predstavili. Beasley je v ponedeljek objavil kratek povzetek načrta, ki opiše njihov pristop k reševanju svetovne lakote. V njem predstavi kako bi Združeni narodi šest milijard evrov porabili, da bi s posebnimi boni za hrano in denarno pomoč, ki bi pomagali več kot 40 milijonov ljudem v 43 državah, ki so na robu razglasitve lakote. "S tem bi preprečili katastrofo," so zapisali pri ZN.

V dokumentu pišejo, da bi dobre tri milijarde evrov porabili za nakup in dostavo hrane, slabi dve milijardi za bone za hrano in denar. Slednje bi uporabili tam, kjer logistika in državni sistemi še delujejo. 600 milijonov evrov pa bi porabili za upravljanje novih prehranskih programov, ki so prilagojeni razmeram v državi in zagotavljajo, da bi pomoč dosegla najbolj ranljive.

350 milijonov evrov bi porabili za administrativne stroške, prostovoljce, pravne zadeve in koordinacijo. "Svet gori in že nekaj časa opozarjam na katastrofo, ki nastaja zaradi pandemije koronavirusa, vojn, podnebnih sprememb in višjih stroškov prevoza," je zapisal Beasley.