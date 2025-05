Združeni narodi: Malezijsko letalo nad Ukrajino sestrelila Rusija

Avstralija in Nizozemska si že vrsto let prizadevata, da bi se odgovorni za sestrelitev znašli za rešetkami.

Letalo je glede na ugotovitve preiskovalcev sestrelila raketa buk ruske izdelave, ki so jo na območje v Ukrajini pod nadzorom proruskih upornikov pripeljali iz Rusije. Moskva te ugotovitve zavrača in vseskozi zanika vpletenost v incident.

Letalo Boeing 777 družbe Malaysia Airlines, znan pod številko leta MH17, je bil 17. julija 2014 na poti iz Amsterdama v Kuala Lumpur, ko je bil sestreljen na vzhodu Ukrajine. Umrlo je vseh 283 potnikov in 15 članov posadke na krovu. Med žrtvami je bilo 193 Nizozemcev, 27 avstralskih državljanov in 43 Malezijcev.

Ta je v ponedeljek sporočila, da so zahtevki Avstralije in Nizozemske dejansko in pravno utemeljeni. "Rusija pri sestrelitvi letala družbe Malaysia Airlines ni izpolnila svojih obveznosti po mednarodnem letalskem pravu," je agencija zapisala v izjavi za javnost, objavljeni v ponedeljek zvečer. Po navedbah ICAO je to prvič v zgodovini, da je svet agencije odločal o utemeljenosti spora med državami članicami.

Avstralija in Nizozemska sta pozdravili odločitev in svet ICAO pozvali, naj določi pravna sredstva. Organizacija ICAO, ki ima 193 držav članic, določa svetovne standarde v letalstvu, vendar nima regulativne moči.

Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je v odzivu na odločitev danes dejala, da je svet ICAO potrdil temeljno načelo, da orožja ni dovoljeno uporabljati proti civilnim letalom. "To je zgodovinski trenutek v prizadevanju za resnico, pravico in odgovornost za žrtve sestreljenega letala ter njihove družine in bližnje," je poudarila.

Nizozemski zunanji minister Caspar Veldkamp je dejal, da odločitev ne more odpraviti žalosti in trpljenja, je pa pomemben korak k iskanju resnice, pravice in odgovornosti za vse žrtve na letu MH17 in njihove sorodnike.

Odločitev ICAO je pozdravil tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha. "To je še en korak k vzpostavitvi pravice za ta zločin. Sporočilo je jasno: ne glede na to, koliko denarja in truda je Rusija vložila v laganje, da bi prikrila svoje zločine, resnica zmaga in pravica prevlada," je zapisal na omrežju X.