Tujina

Združeni narodi obsodili suženjstvo v Afriki kot zločin proti človečnosti

New York, 26. 03. 2026 07.51 pred 30 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Združeni narodi obeležujejo odpravo suženjstva

Generalna skupščina Združenih narodov je v sredo sprejela resolucijo, ki jo je predlagala Gana, v kateri je suženjstvo v Afriki opredeljeno kot najhujši zločin proti človečnosti, poročajo tuje tiskovne agencije. Resolucijo je podprla večina članic, proti pa so glasovali ZDA, Izrael in Argentina.

Resolucijo je v Generalni skupščini ZN podprlo 123 držav, 52 pa se jih je vzdržalo, med njimi Španija, Francija, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Resoluciji so medtem odločno nasprotovale ZDA, proti sta glasovala tudi Izrael in Argentina, navajata francoska tiskovna agencija AFP in španska EFE.

Besedilo opredeljuje "rasno pogojeno zasužnjevanje Afričanov in trgovino z zasužnjenimi Afričani" kot najhujši zločin, ki predstavlja "odločilni prelom v svetovni zgodovini".
Besedilo opredeljuje "rasno pogojeno zasužnjevanje Afričanov in trgovino z zasužnjenimi Afričani" kot najhujši zločin, ki predstavlja "odločilni prelom v svetovni zgodovini". Dodaja, da so posledice suženjstva še danes jasno vidne v obliki rasnih neenakosti in nerazvitosti po vsem svetu.

Resolucija vsebuje tudi poziv članicam ZN, naj razmislijo o opravičilu za trgovino s sužnji in prispevku v sklad za odškodnine.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je transatlantsko trgovino s sužnji med razpravo označil za "hudo izdajo človeškega dostojanstva" in se zavzel za soočenje s trajnimi posledicami neenakosti in rasizma.

Predstavnik ZDA Dan Negrea je medtem ugovarjal, češ da je resolucija v številnih pogledih zelo sporna, navaja EFE. "ZDA ne priznavajo pravice do odškodnine za zgodovinske krivice, ki v času, ko so se zgodile, niso bile nezakonite," je poudaril.

Velika Britanija, ki je bila kot vodilna svetovna velesila močno vpletena v trgovino s sužnji, prav tako že dolgo zavrača pozive k plačilu odškodnin, češ da današnje institucije ne morejo biti odgovorne za krivice iz preteklosti.

Med letoma 1500 in 1800 je bilo v Afriki zajetih ali ugrabljenih okoli 12-15 milijonov ljudi, ki so jih odpeljali v Ameriko, kjer so bili prisiljeni delati kot sužnji. Ocenjuje se, da je tudi na poti umrlo več kot dva milijona ljudi, navaja britanski BBC.

sabro4
26. 03. 2026 08.26
edino pavilno, sedaj naj Briti in ZDA plačajo odškodnino in se javno opravičijo za vsa zavržna dejanja nad Afriškim ljudstvom zadnjih 120 let
M_teoretik
26. 03. 2026 08.35
500 let!?
M_teoretik
26. 03. 2026 08.16
Zakaj le v Afriki!?
