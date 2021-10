Združeni narodi praznujejo: 'Edina pot naprej je solidarnost'

V Generalni skupščini ZN v New Yorku je bil že v četrtek koncert, ki je potekal v hibridni obliki, deloma v živo, deloma v posnetku, z majhnim občinstvom, ker se pandemija nadaljuje. Pod naslovom Gradimo nazaj bolje za mir in blaginjo so v organizaciji Južne Koreje v živo nastopili violinistki Angela in Jennifer Chun in sopranistka Youngok Shin.

V globalni okvir sodelovanja so se januarja vrnile tudi ZDA, ki so največja finančna podpornica ZN.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob prazniku v posebni poslanici sporočil, da so bili ZN pred 76 leti ustvarjeni kot nosilec upanja za svet, ki nastaja iz sence katastrofalnega spopada. Opozoril je, da svet še zdaleč ni popoln, med drugim zaradi pandemije, spopadov, lakote, revščine in podnebnih sprememb, edina pot naprej pa je solidarnost.

Ob dnevu ZN bodo na sedežu svetovne organizacije v New Yorku, v Ženevi in drugje po svetu potekale številne slovesnosti, na katerih naj bi potrdili, da ZN ostajajo najpomembnejši forum za obravnavo globalnih problemov, ki jih v tem času pandemije in podnebnih sprememb ter vedno prisotnih spopadov in vojn ne primanjkuje.

Slovenija potrdila zavezo h krepitvi učinkovitega in na pravilih temelječega multilaterizma

Ob nastanku so imeli ZN 51 držav članic, danes jih štejejo 193. Slovenija je članica svetovne organizacije postala 22. maja 1992.

Iz zunanjega ministrstva so ob tem sporočili, da se Slovenija zavzema za krepitev učinkovitega in na pravilih temelječega multilaterizma z osrednjo vlogo OZN, ki temelji na neločljivi povezanosti in medsebojnem dopolnjevanju miru in varnosti ter razvoja in človekovih pravic ob spoštovanju mednarodnega prava ter ciljev in načel Ustanovne listine OZN. Slovenija kot predsedujoča Svetu EU stremi k vzpostavljanju sodelovanja med temami OZN in štirimi vsebinskimi sklopi predsedovanja ter si prizadeva za uveljavitev skupnih prioritet EU, saj lahko globalne izzive premagamo le skupaj.

"Jubilejna 75. obletnica OZN lani je sprožila globalno razpravo o prihodnosti, ki si jo želimo. Ugotovitve je generalni sekretar OZN António Guterres strnil v poročilu Naš skupni program (angl. Our Common Agenda), ki je bilo objavljeno pred začetkom letošnjega zasedanja Generalne skupščine, in predstavlja osrednje izzive sedanjega časa ter poziva h kolektivnemu ukrepanju, da bi preprečili prihajajoče krize," so zapisali.

V Sloveniji se dan ZN tradicionalno praznuje v Slovenj Gradcu, ki nosi naziv ZN mesto glasnik miru. V petek je tako tam potekala proslava v počastitev pomembnim obletnicam OZN – lanskoletni 75. obletnici OZN in prihajajoči 30-obletnici članstva Slovenije v OZN. Na prireditvi so bile predstavljene dejavnosti ministrstva za zunanje zadeve ob 75. obletnici OZN, kot je izdaja publikacije o pomembnih mejnikih organizacije od ustanovitve do danes. Kot slavnostni govornik je zbrane nagovoril predsednik države Borut Pahor, v imenu ministrstva za zunanje zadeve pa se je prireditve udeležil veleposlanik Igor Jukič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje.