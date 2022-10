Združeni narodi svarijo pred naraščanjem primerov kolere na Haitiju

"Do pred nekaj dni je bila rast okužb postopna, sedaj pa prihaja do zaskrbljujoče hitrega naraščanja. Kolera je lahko smrtonosna, vendar se jo lahko prepreči in zdravi. A potrebno je hitro ukrepanje," je sporočila Ulrika Richardson in pri tem pohvalila lokalne oblasti, podporo ZN in nevladne organizacije. Te se pri posredovanju še naprej soočajo s pomanjkanjem čiste vode in goriva zaradi tolp, ki so blokirale pristanišče v prestolnici Port-au-Prince.

Tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric je dejal, da je polovica novih primerov okužb s kolero pri otrocih, mlajših od 14 let. Problem je tudi pomanjkanje hrane in Richardsonova poroča, da je v centrih za zdravljenje videla otroke, ki so bili tako podhranjeni, da zdravstveno osebje ni moglo najti žile za infuzijo.