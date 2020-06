'Če ne želimo skupaj umirati v vojnah, se moramo naučiti živeti v miru'

Minilo bo 75 let, odkar so predstavniki 50 držav v San Franciscu podpisali Ustanovno listino Združenih narodov. S tem je bila ustanovljena svetovna organizacija, ki se na eni strani ukvarja predvsem z vprašanji mednarodnega miru in varnosti, na drugi strani pa s spektrom drugih aktivnosti sodelovanja med državami, od gospodarskih do socialnih. Združeni narodi so praktično vse letošnje leto posvetili 75. obletnici ustanovitve. Ta ima več datumov in eden od njih je 26. junij 1945, ko so predstavniki 50 držav v San Franciscu podpirali Ustanovno listino ZN.

Organizacija Združenih narodov je nadomestila Društvo narodov, ki so ga države sveta ustanovile leta 1920 po prvi svetovni vojni. A Društvo narodov se je izkazalo za brezzobega tigra, ki po nekaj manj kot 20 letih delovanja ni bilo sposobno preprečiti druge svetovne vojne. Potreba po novi mednarodni organizaciji se je omenjala že v času druge svetovne vojne. Podlaga je bila Atlantska listina predsednika ZDA Franklina Roosevelta in britanskega premierja Winstona Churchilla, ki sta avgusta 1941 izrisala vojne cilje obeh držav.

Na začetku leta 1942 so potem Roosevelt, Churchill ter predstavnika Sovjetske zveze Maxim Litvinov in Kitajske T. V. Soong podpisali deklaracijo ZN, ki se ji je že 2. januarja istega leta pridružilo še 22 držav. Po nekaj mesecih načrtovanj se je 25. aprila 1945 v San Franciscu začela konferenca ZN o mednarodni organizaciji, kjer je sodelovalo 50 držav, ki so sestavile osnutek Ustanovne listine ZN.