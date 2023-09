Združenje stečajnih upraviteljev v BiH razglasilo stečaj

Na seznamu med skoraj 5000 davčnimi dolžniki v Federaciji BiH se je znašlo tudi Združenje stečajnih upraviteljev. Centralna banka BiH je že v začetku meseca blokirala njihov tekoči račun. Davčni upravi naj bi dolgovali kar 121.543,29 konvertibilne marke (62.108 evrov).

Predsednik Odbora za ekonomsko in finančno politiko predstavniškega doma parlamenta FBiH Admir Čavalić je za Klix.ba povedal, da je Združenje stečajnih upraviteljev v BiH eden od številnih dolžnikov, ki so v procesu likvidacije ali stečaja, in da na povračilo dolga v prihodnosti najbrž ne morejo računati.

"Opažamo namreč, da se pozicija davčnih zavezancev, ki imajo velike dolgove, večinoma ne spreminja. To pomeni, da je pomembno, da Vlada FBiH in Davčna uprava FBiH najdeta ustrezen model za odplačilo dolga, s poudarkom na ohranjanju nadaljnjega poslovanja danih subjektov," je dejal Čavalić. Dodal je, da je velik del dolžnikov oziroma kar 10 največjih dolžnikov iz javnega sektorja. Ključno pa je vprašanje, kako so nastali takšni dolgovi.