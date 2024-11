Združeno kraljestvo bi odnose z EU reševalo s pomočjo 'pogajalca'

Kaj vse bodo naloge "pogajalca", ki bo reševal odnos med Veliko Britanijo in Evropsko unijo? No, v opisu delovnega mesta, je opredeljeno, da bo prav ta oseba vodila odnose med vlado in Evropsko unijo, prav tako pa bo skrbela za pogajanja z EU "o ključnih interesih Združenega kraljestva". Med slednjimi so izpostavili trgovino, varnost in obmejne politike.

Kabinet predsednika vlade novo delovno mesto oglašuje kot "pomemben višji položaj, ki bo deležen velikega nadzora javnosti in politične pozornosti". Drugi stalni sekretar za Evropsko unijo in mednarodne gospodarske zadeve bi deloval kot "visok in osebni predstavnik predsednika vlade na mednarodnih srečanjih".

Kot so dodali, bi oseba nadzirala in vodila razvoj trgovinske politike, sporazumom o trgovini in sodelovanju, shemo vstopa in izstopa – novo prihajajočo shemo digitalnih meja EU – in druga vprašana mejne politike. "Odgovorna oseba bo poročala ministru za odnose z Evropsko unijo in bo vodili razprave na uradni ravni z EU," je navedel tiskovni predstavnik vladnega kabineta.

Plača za to pozivijo pa: med 153.000 funtov (184.000 evrov) in 200.000 funtov (240.000 evrov).

Starmer si želi okrepiti odnose z EU

Britanski premier je bil oktobra na svojem prvemobisku v Bruslju, odkar je postal premier. Srečal se je tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

Starmer je takrat pozval k tesnejšemu sodelovanju na področju obrambe in varnosti, podnebnih sprememb, nedovoljenih migracij in zagotavljanja gospodarske rasti, da bi brexit deloval v interesu Združenega kraljestva.

In kakšni bodo po tem odnosi z ZDA? Višji gospodarski svetovalec novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Stephen Moore je minuli teden dejal, da mora Združeno kraljestvo "izbirati med evropskim gospodarskim modelom z več socializma in ameriškim modelom, ki temelji na sistemu bolj svobodnega podjetništva."

Dejal je, da je Združeno kraljestvo "ujeto v sredini", a da sam menil, da bi bilo za Britaniji bolje, "če bi se usmerila k ameriškemu modelu". "Če bi bilo tako, mislim, da bi to spodbudilo Trumpovo administracijo, da naredi trgovinski sporazum z Združenim kraljestvom," je dejal.