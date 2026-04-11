Tujina

Združeno kraljestvo bo odložilo predajo otočja Chagos Mavriciju

Port Louis, 11. 04. 2026 12.31 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Diego Garcia

Združeno kraljestvo bo po nasprotovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa začasno preložilo načrte, da bi Mavriciju vrnilo otočje Chagos v Indijskem oceanu, kjer se nahaja strateška ameriško-britanska vojaška baza Diego Garcia, so sporočili z Downing Streeta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Velika Britanija in Mavricij sta maja lani podpisala sporazum, v skladu s katerim naj bi London suverenost nad otočjem Chagos, svojim čezmorskim ozemljem, predal svoji nekdanji koloniji Mavricij. Največji otok arhipelaga Diego Garcia s strateško pomembnim ameriško-britanskim vojaškim oporiščem pa bi začasno, za vsaj 99 let, ostal pod nadzorom Londona.

Na otočju Chagos v Indijskem oceanu se nahaja strateška ameriško-britanska vojaška baza Diego Garcia.
Na otočju Chagos v Indijskem oceanu se nahaja strateška ameriško-britanska vojaška baza Diego Garcia.
FOTO: Profimedia

"Še vedno verjamemo, da je ta sporazum najboljši način za zaščito dolgoročne prihodnosti baze, vendar smo vedno govorili, da bomo z njim nadaljevali le, če bo imel podporo ZDA," je danes dejal tiskovni predstavnik britanskega premierja Keira Starmerja.

Preberi še Združeno kraljestvo oblast nad otočjem Chagos prepušča Mavriciju

'Velika neumnost'

Ameriški predsednik Donald Trump je sprva odobril sporazum, januarja pa ga je označil za "veliko neumnost" Londona, poroča AFP.

Oporišče je eno pomembnejših v regiji za ZDA, ki ga uporabljajo za podporo svojim operacijam v Indijskem oceanu in na območju Perzijskega zaliva. Starmer, ki je sprva zavrnil kakršno koli vlogo v ameriško-izraelski vojni z Iranom, je kasneje pristal na zahtevo ZDA, da oporišče uporablja za "obrambne operacije" v vojni proti Iranu.

jablan
11. 04. 2026 14.01
Zdruzeno kraljestvo brez hrbtenice
NeXadileC
11. 04. 2026 13.28
Ta baza je, zaenkrat, najbolj na varnem.
