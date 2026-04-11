Združeno kraljestvo bo odložilo predajo otočja Chagos Mavriciju

Velika Britanija in Mavricij sta maja lani podpisala sporazum, v skladu s katerim naj bi London suverenost nad otočjem Chagos, svojim čezmorskim ozemljem, predal svoji nekdanji koloniji Mavricij. Največji otok arhipelaga Diego Garcia s strateško pomembnim ameriško-britanskim vojaškim oporiščem pa bi začasno, za vsaj 99 let, ostal pod nadzorom Londona.

"Še vedno verjamemo, da je ta sporazum najboljši način za zaščito dolgoročne prihodnosti baze, vendar smo vedno govorili, da bomo z njim nadaljevali le, če bo imel podporo ZDA," je danes dejal tiskovni predstavnik britanskega premierja Keira Starmerja.

Ameriški predsednik Donald Trump je sprva odobril sporazum, januarja pa ga je označil za "veliko neumnost" Londona, poroča AFP.

Oporišče je eno pomembnejših v regiji za ZDA, ki ga uporabljajo za podporo svojim operacijam v Indijskem oceanu in na območju Perzijskega zaliva. Starmer, ki je sprva zavrnil kakršno koli vlogo v ameriško-izraelski vojni z Iranom, je kasneje pristal na zahtevo ZDA, da oporišče uporablja za "obrambne operacije" v vojni proti Iranu.