Združeno kraljestvo na Arktiko pošilja letalonosilko

Po navedbah britanskega ministrstva za obrambo bodo kot del skupine v okviru operacije Firecrest sodelovale letalonosilka HMS Prince of Wales, bojne ladje kraljeve mornarice, lovci f-35 in helikopterji. Namen napotitve je po besedah Keira Starmerja prikaz moči z namenom odvračanje ruske agresije in zaščita ključne podmorske infrastrukture.
Vodilna letalonosilka HMS Prince of Wales je največja ladja kraljeve mornarice, z njenega krova pa naj bi delovala tudi ameriška letala. V operacijo bo vključenih več tisoč pripadnikov britanskih oboroženih sil.
Na britanskem obrambnem ministrstvu so dodali, da bo letalonosilka služila tudi dejavnostim v okviru Natove misije Arktična straža, ki je bila vzpostavljena ta teden in je namenjena krepitvi varnosti v regiji, kjer taljenje morskega ledu odpira nove pomorske poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Starmer je danes v Münchnu posvaril pred naraščajočo grožnjo iz Rusije in pozval k okrepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Evropa mora biti po njegovih besedah sposobna odvračati agresijo, saj bi se tudi v primeru morebitnega mirovnega dogovora v Ukrajini varnostna grožnja Rusije le še povečala. Skliceval se je na ocene Nata, po katerih bi lahko bila Rusija ob koncu desetletja pripravljena na vojaški napad na zavezništvo, in poudaril, da se je na to grožnjo potrebno odzvati.
Da bo letos na območje severnega Atlantika ravno tako napotila letalonosilko, je napovedala tudi Francija.
