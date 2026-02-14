Združeno kraljestvo na Arktiko pošilja letalonosilko

Po navedbah britanskega ministrstva za obrambo bodo kot del skupine v okviru operacije Firecrest sodelovale letalonosilka HMS Prince of Wales, bojne ladje kraljeve mornarice, lovci f-35 in helikopterji. Namen napotitve je po besedah Keira Starmerja prikaz moči z namenom odvračanje ruske agresije in zaščita ključne podmorske infrastrukture.

Vodilna letalonosilka HMS Prince of Wales je največja ladja kraljeve mornarice, z njenega krova pa naj bi delovala tudi ameriška letala. V operacijo bo vključenih več tisoč pripadnikov britanskih oboroženih sil.

Na britanskem obrambnem ministrstvu so dodali, da bo letalonosilka služila tudi dejavnostim v okviru Natove misije Arktična straža, ki je bila vzpostavljena ta teden in je namenjena krepitvi varnosti v regiji, kjer taljenje morskega ledu odpira nove pomorske poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.