Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Združeno kraljestvo na Arktiko pošilja letalonosilko

München, 14. 02. 2026 14.21 pred 44 minutami 2 min branja 7

Avtor:
U.Z. STA
HMS Prince of Wales

Združeno kraljestvo bo letos v severni Atlantik in na območje Arktike napotilo letalonosilko in druge bojne ladje, ki bodo delovale skupaj s silami ZDA, Kanade in drugimi zaveznicami zveze Nato, je na varnostni konferenci v Münchnu dejal britanski premier Keir Starmer. Odločitev je argumentiral z vse večjimi grožnjami Rusije na območju.

Po navedbah britanskega ministrstva za obrambo bodo kot del skupine v okviru operacije Firecrest sodelovale letalonosilka HMS Prince of Wales, bojne ladje kraljeve mornarice, lovci f-35 in helikopterji. Namen napotitve je po besedah Keira Starmerja prikaz moči z namenom odvračanje ruske agresije in zaščita ključne podmorske infrastrukture.

Vodilna letalonosilka HMS Prince of Wales je največja ladja kraljeve mornarice, z njenega krova pa naj bi delovala tudi ameriška letala. V operacijo bo vključenih več tisoč pripadnikov britanskih oboroženih sil.

Na britanskem obrambnem ministrstvu so dodali, da bo letalonosilka služila tudi dejavnostim v okviru Natove misije Arktična straža, ki je bila vzpostavljena ta teden in je namenjena krepitvi varnosti v regiji, kjer taljenje morskega ledu odpira nove pomorske poti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Antarktika
Antarktika
FOTO: Shutterstock

Starmer je danes v Münchnu posvaril pred naraščajočo grožnjo iz Rusije in pozval k okrepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Evropa mora biti po njegovih besedah sposobna odvračati agresijo, saj bi se tudi v primeru morebitnega mirovnega dogovora v Ukrajini varnostna grožnja Rusije le še povečala. Skliceval se je na ocene Nata, po katerih bi lahko bila Rusija ob koncu desetletja pripravljena na vojaški napad na zavezništvo, in poudaril, da se je na to grožnjo potrebno odzvati.

Preberi še Rubio o močni Evropi, Von der Leyen in Starmer za krepitev evropske obrambe

Da bo letos na območje severnega Atlantika ravno tako napotila letalonosilko, je napovedala tudi Francija.

Združeno kraljestvo letalonosilka arktika

'Navalni umrl po zastrupitvi z enim najsmrtonosnejših strupov'

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
baldahin
14. 02. 2026 15.01
Samo ena podmornica Trident tipa Vanguard lahko izbriše Rusijo iz obličja zemlje v pičlih 9-ih minutah.
Odgovori
+0
1 1
Tovariš Balki
14. 02. 2026 15.07
Potem se pa aktivira dead hand sistem....in rakete iz mobilnih platform skritih po gozdovih sibirije...in izbriše zda in eu....bravo baldahin...pa to
Odgovori
-1
0 1
Tovariš Balki
14. 02. 2026 15.08
Sicer pa....preživeli bi zavidali mrtvim...jedrska zima....pa te zadeve....pa to
Odgovori
0 0
deny-p
14. 02. 2026 14.59
Zeleni prehod v vsem svojem sijaju....🤣
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
14. 02. 2026 14.52
1 kinžal in je ni več.
Odgovori
+1
2 1
Ales Ciril
14. 02. 2026 14.39
Avtor teksta, katere bojne ladje pa bodo sodelovale? King George V, Valiant? Morda bi bilo v redu, da besede 'warship' ne prevajate kot 'bojna ladja'...?
Odgovori
+4
4 0
bandit1
14. 02. 2026 14.35
Kaj tisto ki jo delajo in popravljajo že 10 let? pa še ni bila na preizkusni plovbi.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
Znaki izgorelosti pri materah: Bodite pozorne
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
To se zgodi, ko otrok odrašča s hišnim ljubljenčkom
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
Kako preprečiti odtujenost otrok: napake, ki jih delajo starši
zadovoljna
Portal
Pamela Anderson presenetila z novo frizuro
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
Dnevni horoskop: Ribe imajo odprto srce, raki hrepenijo po toplini
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
4 modni kosi iz preteklosti, ki se vračajo v modo
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Tri živila, ki lahko spodbudijo prebavo in pomagajo pri kroničnem zaprtju
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najhitreje pregorijo in kako lahko zaščitijo svoje zdravje
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Šest simptomov, ki jih morajo ljudje po 50. letu nujno preveriti
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja
cekin
Portal
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Kako izbrati pravo srednjo šolo 2026: 7 ključnih korakov za devetošolce in starše
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
Osupli nad cenami hrane na OI 2026: "To je presenetljivo poceni!"
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Koliko kalorij ima en krof?
Koliko kalorij ima en krof?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Noro okusna sladica iz dveh sestavin
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
voyo
Portal
Francoski poljub
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534