Združeno kraljestvo po grožnjah Francije: To igro lahko igrata dva

Velika Britanija pa je danes opozorila, da bi lahko uvedla dodatne preglede ribiških ladij iz unije, če bo Francija uresničila svojo grožnjo. Z Downing Streeta so sporočili, da se bo britanski premier Boris Johnson ta konec tedna na vrhu G20 v Rimu srečal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Francija je v četrtek zagrozila z blokado britanskih ribiških čolnov ter motnjami v trgovini in celo dobavo električne energije otoku Jersey, če do 2. novembra ne bo dosežen dogovor glede ribolovnih dovolilnic za ribiče iz EU, ki po brexitu želijo loviti v britanskih ozemeljskih vodah. London je zaradi groženj na pogovor poklical francosko veleposlanico na Otoku.

Francoske oblasti so v četrtek pri Le Havru zasegle britansko ribiško ladjo z vlečno mrežo, drugo pa oglobile. Trdijo, da ladja, ki so jo zasegli, ni imela dovoljenja za lov pokrovač, kar njen lastnik zanika. Francoske oblasti so danes sporočile, da kapitana ladje avgusta prihodnje leto čaka obravnava na sodišču.

Oblasti na Otoku naj bi bile "začudene in zaskrbljene" zaradi zaostrovanja spora v zadnjih dneh. Britanski minister za brexit David Frost je danes podpredsedniku Evropske komisije Marošu Šefčoviču izrazil zaskrbljenost Londona zaradi "neupravičenih ukrepov", ki jih je napovedala Francija.

Francijo je razjezila septembrska odločitev oblasti v Veliki Britaniji in na otoku Jersey, ki so več deset francoskim ribiškim čolnom zavrnile izdajo dovoljenj za ribolov v svojih ozemeljskih vodah. Za licence so morali francoski ribiči zaprositi zaradi britanskega izstopa iz EU. Pariz je opozoril, da London s tem krši sporazum o brexitu.

Francija je nato v četrtek med drugim zagrozila s prepovedjo izkrcanja britanskih ribiških čolnov v francoskih pristaniščih, okrepitvijo carinskih in sanitarnih pregledov blaga in poostrenim nadzor tovornjakov, ki so na poti v ali iz Združenega kraljestva. Kot je sporočila, pripravlja tudi dodatne sankcije, ki bi lahko vključevale prekinitev oskrbe z električno energijo otoku Jersey.