Združeno kraljestvo prepoveduje vnos vseh mesnih in mlečnih izdelkov za potnike iz EU

Kot je sporočila vlada Združenega kraljestva, prepoved vključuje vnos izdelkov, kot so sendviči, sir, suhomesnati izdelki, surovo meso ali mleko ne glede na to, če so ustrezno pakirani ali kupljeni v brezcarinskih trgovinah. Vnos omejene količine mleka za dojenčke, medicinske hrane in nekaterih izdelkov iz več sestavin, kot so čokolada, slaščice, kruh, pecivo, piškoti in testenine, je še vedno dovoljen.

Združeno kraljestvo je letos že prepovedalo uvoz goveda, ovac in drugih mesnih izdelkov iz Nemčije, Madžarske, Slovaške in Avstrije, in sicer kot odziv na potrjene izbruhe slinavke in parkljevke v teh državah.