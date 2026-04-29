Tujina

Združeno kraljestvo s partnericami ustanavlja novo pomorsko silo

London, 29. 04. 2026 19.04 pred 37 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Britanska kraljeva mornarica

Velika Britanija je z devetimi evropskimi državami dosegla dogovor o oblikovanju skupnih pomorskih sil, katerih glavni cilj je odvračanje vse večjih ruskih dejavnosti na severnih morskih območjih. Pobuda naj bi okrepila varnost Evrope in dopolnila obstoječe strukture znotraj Nata.

Poveljnik britanske mornarice Gwyn Jenkins je poudaril, da kljub nestabilnim razmeram na Bližnjem vzhodu Rusija ostaja največja varnostna grožnja za Združeno kraljestvo in njegove zaveznike. Po njegovih besedah imajo severnoevropske države z Rusijo praktično "odprto morsko mejo", saj se ruski vojaški vdori v bližino britanskih voda povečujejo, poroča The Guardian.

Nova večnacionalna pomorska sila nastaja v okviru skupine Združenih ekspedicijskih sil (JEF), ki poleg Združenega kraljestva vključuje Nizozemsko, pet nordijskih držav in tri baltske države. Sile bodo zasnovane kot dopolnilo zavezništvu Nato, ne pa kot njegova zamenjava.

ZDA pri tem projektu ne sodelujejo, kar odraža trenutno ohlajene odnose med Londonom in Washingtonom, zlasti po kritikah ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun britanske vojaške drže.

Ruska mornarica
Ruska mornarica
FOTO: AP

Poveljnik Jenkins je priznal tudi notranje težave britanske mornarice, povezane s pomanjkanjem ladij in dolgoletnim nezadostnim vlaganjem v ladjedelništvo. Kot del prihodnje modernizacije je napovedal uporabo večjih brezpilotnih spremljevalnih plovil, ki naj bi v prihodnjih letih plula ob boku klasičnim vojaškim ladjam.

Pobuda prihaja v času, ko britanske oblasti poročajo o povečanem ruskem nadzoru podmorske infrastrukture in dejavnosti vohunskih podmornic v okolici britanskih voda. Kljub ostrim opozorilom London doslej ni zasegel ruskih tankerjev, ki kljub sankcijam prevažajo nafto skozi britanske vode.

Skupna pomorska sila bo, kot piše The Guardian , po potrebi vodena iz britanskega vojaškega poveljstva v Northwoodu pri Londonu, njen namen pa bo skupno urjenje in takojšnja operativna pripravljenost v primeru konflikta, predvsem kot odgovor na vse bolj samozavestno delovanje Rusije na severnih morjih.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anatomija
29. 04. 2026 19.42
Ukrajince povabiti na nekajdnevno križarjenje po Severnem morju pa bo Ruska severna flota zdestkana kot paradna Črnomorska flota
jugatneme
29. 04. 2026 19.36
Vsi imajo težave - ni denarja, ni orožja. Ruska parada 9. maja v krču - zadrega pred dnevom zmage: kaj sploh pokazati na paradi? Morda carska konjenica pa tanki T-54 pa T-55.
