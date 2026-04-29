Združeno kraljestvo s partnericami ustanavlja novo pomorsko silo

Poveljnik britanske mornarice Gwyn Jenkins je poudaril, da kljub nestabilnim razmeram na Bližnjem vzhodu Rusija ostaja največja varnostna grožnja za Združeno kraljestvo in njegove zaveznike. Po njegovih besedah imajo severnoevropske države z Rusijo praktično "odprto morsko mejo", saj se ruski vojaški vdori v bližino britanskih voda povečujejo, poroča The Guardian.
Nova večnacionalna pomorska sila nastaja v okviru skupine Združenih ekspedicijskih sil (JEF), ki poleg Združenega kraljestva vključuje Nizozemsko, pet nordijskih držav in tri baltske države. Sile bodo zasnovane kot dopolnilo zavezništvu Nato, ne pa kot njegova zamenjava.
ZDA pri tem projektu ne sodelujejo, kar odraža trenutno ohlajene odnose med Londonom in Washingtonom, zlasti po kritikah ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun britanske vojaške drže.
Poveljnik Jenkins je priznal tudi notranje težave britanske mornarice, povezane s pomanjkanjem ladij in dolgoletnim nezadostnim vlaganjem v ladjedelništvo. Kot del prihodnje modernizacije je napovedal uporabo večjih brezpilotnih spremljevalnih plovil, ki naj bi v prihodnjih letih plula ob boku klasičnim vojaškim ladjam.
Pobuda prihaja v času, ko britanske oblasti poročajo o povečanem ruskem nadzoru podmorske infrastrukture in dejavnosti vohunskih podmornic v okolici britanskih voda. Kljub ostrim opozorilom London doslej ni zasegel ruskih tankerjev, ki kljub sankcijam prevažajo nafto skozi britanske vode.
Skupna pomorska sila bo, kot piše The Guardian , po potrebi vodena iz britanskega vojaškega poveljstva v Northwoodu pri Londonu, njen namen pa bo skupno urjenje in takojšnja operativna pripravljenost v primeru konflikta, predvsem kot odgovor na vse bolj samozavestno delovanje Rusije na severnih morjih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.