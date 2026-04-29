Združeno kraljestvo s partnericami ustanavlja novo pomorsko silo

Poveljnik britanske mornarice Gwyn Jenkins je poudaril, da kljub nestabilnim razmeram na Bližnjem vzhodu Rusija ostaja največja varnostna grožnja za Združeno kraljestvo in njegove zaveznike. Po njegovih besedah imajo severnoevropske države z Rusijo praktično "odprto morsko mejo", saj se ruski vojaški vdori v bližino britanskih voda povečujejo, poroča The Guardian.

Nova večnacionalna pomorska sila nastaja v okviru skupine Združenih ekspedicijskih sil (JEF), ki poleg Združenega kraljestva vključuje Nizozemsko, pet nordijskih držav in tri baltske države. Sile bodo zasnovane kot dopolnilo zavezništvu Nato, ne pa kot njegova zamenjava.

ZDA pri tem projektu ne sodelujejo, kar odraža trenutno ohlajene odnose med Londonom in Washingtonom, zlasti po kritikah ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun britanske vojaške drže.