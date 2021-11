Združeno kraljestvo zajelo močno neurje: umrli dve osebi

"Silovito neurje je ponoči prizadelo večji del Združenega kraljestva. Poškodovane so zgradbe, podrta drevesa pa ogrožajo avtomobile," so sporočili pristojni.

V Antrimu je na avtomobil ravnatelja šole St Mary's Francisa Lagana padlo drevo. Drugi moški pa je umrl v Lancasterju, nanj je padlo drevo. Zaradi silovitega neurja je na Škotskem brez elektrike ostalo več kot 100.000 ljudi.

Sunki vetra so v Northumberlandu dosegli hitrost 158 ​​kilometrov na uro, na avtocesti M62 pa je v snegu obtičalo okoli 120 tovornjakov.

Rdeče opozorilo so meteorologi za vzhodno obalo Škotske in severovzhod Anglije izdali že v petek zvečer. V Veliki Britaniji so danes izdali dodatna opozorila zaradi močnega vetra, snega in možnosti poledice.

V Lanelliju v Carmarthenshiru je močan veter odtrgal streho zavetišča za živali. Velika škoda je nastala tudi na železniškem omrežju. Pristojni opozarjajo, da je železniški promet med Newcastlom in Edinburghom ustavljen.