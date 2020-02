Združeno kraljestvo zapustilo EU: prelomni dogodek pospremile zabave in obžalovanje

Otok je v petek ob 23. uri po lokalnem času (opolnoči po srednjeevropskem) po treh preložitvah izstopa, ki je bil sprva predviden 29. marca 2019, EU zapustil s sporazumom o brexitu. Sporazum pokriva pravice državljanov, finančno poravnavo in vprašanje meje na irskem otoku. Opredeljuje tudi prehodno obdobje, ki bo trajalo do konca leta 2020 in ga je mogoče podaljšati za največ dve leti.

Na Otoku so odhod obeležili s posebno sejo vlade v mestu Sunderland na severovzhodu Anglije. Premier Boris Johnson pa je priredil tudi sprejem za člane vlade in javne uslužbence.

London in Bruselj bosta morala do konca prehodnega obdobja doseči dogovor o prihodnjih odnosih, pri čemer jih čakajo težka pogajanja.

Vsaj do konca leta se za državljane in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva ne bo skoraj nič spremenilo, saj bo Združeno kraljestvo do tedaj ostalo v notranjem trgu in carinski uniji.

Uro pred izstopom je nagovoril sodržavljane. "Delo moje vlade in mene je, da državo poenotimo in jo popeljemo naprej," je povedal Johnson. Brexit je po njegovih besedah priložnost za "nacionalno obnovo in spremembo" ter za to, da Združeno kraljestvo postane pravičnejši prostor. Napovedal je vlaganja v javne storitve, infrastrukturo in nove tehnologije po državi.

"Želimo, da bi bil to začetek novega obdobja prijateljskega sodelovanja med EU in energično Britanijo," je še dejal. "Britanijo, ki je obenem velika evropska sila in resnično globalna v našem obsegu in ambicijah," je poudaril Johnson.