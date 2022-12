Združili moči: Velika Britanija, Italija in Japonska v razvoj novih bojnih letal

Downing Street si prizadeva, da bi letala Tempest vzletela do leta 2035 in služila kot naslednik letal Typhoon. Cilj je, da letala nove generacije, razvita v okviru globalnega programa za bojno letalstvo (GCAP), ne bodo potrebovala posadke in da bodo opremljena z naprednimi senzorji ter najsodobnejšim orožjem.

Po besedah britanskega premierja Rishija Sunaka bo obrambno partnerstvo Veliki Britaniji in njenim zaveznikom omogočilo, da prehitijo in obvladajo tiste, ki jim želijo škodovati, navaja britanski BBC.

Sunak naj bi danes na obisku postaje kraljevega letalstva Coningsby v Lincolnshiru predstavil prvo obsežnejšo fazo programa. "Varnost Združenega kraljestva tako danes kot za prihodnje generacije bo za to vlado vedno najpomembnejša," je izjavil pred obiskom.

"Zato moramo ostati na vrhu napredka na področju obrambne tehnologije ter prehitevati in voditi tiste, ki nam želijo škodovati," je dodal. V luči partnerstva z Japonsko je dejal, da to poudarja, da sta varnost evroatlantske in indo-pacifiške regije neločljivi.

Poleg tega sodelovanje z zavezniki omogoča delitev stroškov proizvodnje kot tudi lažje sodelovanje z ostalimi zavezniki, saj bodo nova letala Tempest združljiva z letali drugih članic Nata, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Britanski obrambni minister Ben Wallace je glede partnerstva z Italijo in Japonsko dejal, da to sodelovanje predstavlja najboljšo kombinacijo vrhunske obrambne tehnologije in strokovnega znanja. Projekt naj bi prav tako odprl na tisoče delovnih mest za Britance in odprl vrata za večji izvoz orožja iz države.