'Zdržala sem en teden, zdaj ne morem več. Z vsakim dnem me je bolj strah'

"To je huje od potresa leta 1956," je v vrsti za trajekt povedala starejša prebivalka Santorinija, kjer se zadnje dni soočajo s serijo potresov. Pred slabimi 70 leti so območje prizadeli dva močnejša potresa ter cunami, v katastrofi pa je umrlo več kot 50 ljudi. "Takrat je dvakrat pošteno streslo, a to je bilo to. Zdaj pa me je iz dneva v dan bolj strah," je povedala domačinka, ki je sicer otok zapuščala zaradi zdravniških preiskav v prestolnici.