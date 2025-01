Že 30 let 'kravjega terorja': 'Bik se je zapodil v avto z žensko in otroki'

Da jih je zvečer celo okoli 50, pravi Ivica Baković iz Parčića, ki je pred tremi dnevi znova poklical policijo. "Ponoči jih niti ne moreš prešteti, niti se jim ne moreš približati. Biki, ki so že napol divji, branijo čredo in nam pridejo na proti," je delil.

Čreda krav je pred nekaj meseci uničila vinograde z zrelim grozdjem, zdaj pa spet nagajajo domačinom in uničujejo mlado žito. Da jim uničujejo lastnino, se prebivalci Drniša pritožujejo že 30 let in prijave podajajo na vse možne institucije, poroča Net.hr .

Razburjen je tudi Bakovićev sosed Josip Škiljo, ki ironično pravi, da se to "ne dogaja dolgo, le 30 let". Povedal je, da krave hodijo po vinogradih in uničujejo vse pred sabo. Čeprav ima veliko ograjo in mrežo, jo je čreda med tekom prebila kot pajkovo mrežo. "To je močna sila, brez nadzora, delajo kar želijo. To so živali, saj ne vedo. Lastniku je pa tudi vseeno. Vsa živina ima seveda istega lastnika," je povedal Škiljo, ki je tako kot Baković hrvaški veteran, ki se je odločil ostati na podeželju in se ukvarjati s kmetijstvom.

Lastniki dobili dve obsodbi: ena oprostilna, druga 500 evrov kazni

Lani sta bili po prijavi Državnega inšpektorata lastnikom živine izrečeni dve sodbi. Ena je oprostilna, po drugi pa bi morali zaradi zanemarjanja živali plačati 500 evrov kazni, kar je po mnenju domačinov zanemarljivo v primerjavi s škodo, ki so jo naredile živali.

Mestna občina Drniš, ki je zakonsko pristojna za oskrbo potepuških živali, je sicer zagotovila denar in pripravlja razpis za oskrbo živine v enem od redkih zavetišč, a težava tiči drugje. Občinski redarji si ne upajo ali pa se ne morejo dovolj približati živini, da bi prek ušenih oznak ugotovili, čigava je, hkrati pa živali ne morejo zadržati do prihoda osebja iz zavetišč.

"Včasih so na kraju tudi štirje ali pa pet bikov, tako da se je kar nevarno približati čredi. Ne moreš zbrati vseh podatkov. Poleg tega občinski redar živali nikakor ne more zagraditi, ker se živali prosto gibljejo, to je težava. Rešitev bi bila prisiliti lastnika, da ima živali pod nadzorom," je prepričan Šime Cigić, ki je odgovoren za sektor prostora, gradnje, komunalnega gospodarstva in varstva okolja Mestne občine Drniš.

Lastniki o kravah, ki povzročajo toliko nevšečnosti niso želeli govoriti.