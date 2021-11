Deseta in najmlajša žrtev stampeda v Houstonu: v bolnišnici umrl 9-letnik

Stampedo se je zgodil predprejšnji petek na glasbenem festivalu Astroworld v mestu Houston na jugu ZDA.

Kot je pojasnil vodja gasilcev v Houstonu Samuel Pena, se je tragedija zgodila že na prvi dan festivala, ko je začela množica glasbenih navdušencev med koncertom vse bolj pritiskati proti odru, nato pa je med ljudmi izbruhnila panika. Ta se je še povečala, potem ko so se pojavile prve poškodbe.

Sedemnajst oseb so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, od tega jih je 11 doživelo srčni infarkt. Okoli 300 udeležencev festivala so morali oskrbeti zaradi različnih poškodb, kot so ureznine in zlomi.