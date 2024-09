Že druga počena cev ta teden: avtomobili so se pogrezali v zemljo

Kot poroča Net.hr, je na Kostelski ulici v Zagrebu zjutraj počil cevovod, ob tem sta se na ulici dva od parkiranih avtomobilov skoraj pogreznila v zemljo.

Eden od mimoidočih je povedal, da je med vožnjo v službo opazil več tovornjakov."Pogledal sem bližje in videl, da so avtomobili nekam čudno nagnjeni. Ko sem se premaknil, sem videl, da so se pogreznili v zemljo in da okoli njih črpajo vodo," je povedal.

Celotna ulica je bila že zjutraj ograjena s policijskim trakom, okoli pa se je širil čuden vonj, ki so ga očividci opisali kot vonj po vlagi in umazaniji. Okoli ulice se je zbralo ogromno ljudi, ki so dogajanje opazovali.