Že druga ustavna obtožba proti Trumpu, k njegovi odstavitvi pozvali tudi diplomati

Demokratski kongresniki bodo vložili že drugo ustavno obtožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki jo bo njihova večina v predstavniškem domu potrdila predvidoma do srede. Povod za ustavno obtožbo je Trumpovo podžiganje privržencev, ki je privedlo do njihovega nasilnega vdora v Kapitol. Medtem so ameriški diplomati prvič v zgodovini pozvali k odstavitvi predsednika ZDA.

icon-expand Prva ustavna obtožba je Trumpa doletela zaradi njegovih pritiskov na Ukrajino, naj mu pomaga na volitvah, a je bil – takrat z republikansko večino v predstavniškem domu – oproščen. FOTO: AP Večina demokratov in nekaj republikancev sicer želi, da bi Trump sam predčasno odstopil, preden mu 20. januarja poteče mandat, ali pa ga odstavi njegov kabinet s podpredsednikom ZDAMikom Penceom po 25. amandmaju k ameriški ustavi, ki omogoča odstranitev s položaja, če predsednik ni sposoben opravljati svojih dolžnosti. Pence in preostanek Trumpovega kabineta ne kažeta volje za ustavni proces odstavitve, večina senatnih republikancev pa opozarja, da ni dovolj časa za ustavno obtožbo, ki se lahko konča le z oprostitvijo ali odstavitvijo s položaja, saj Trump 20. januarja v vsakem primeru odhaja. Demokrat iz Južne Karoline Jim Clyburn je v nedeljo pojasnil, da bodo ustavno obtožbo v kongresu potrdili v torek ali sredo, v senat pa jo najverjetneje poslali kasneje, potem ko bo potrjen kabinet novoizvoljenega demokratskega predsednika Joeja Bidna. Osnutek besedila vsebuje eno točko, v kateri je Trump obtožen spodbujanja nemirov. Demokrati ga obtožujejo, da je na shodu pred vdorom v kongres prejšnjo sredo podžigal svoje privržence, ki so nato vdrli v poslopje, v nasilju pa je umrlo pet ljudi. Poleg tega osnutek za Trumpa predvideva dosmrtno prepoved kandidiranja za opravljanje javne funkcije. To bi mu preprečilo morebitno predsedniško kandidaturo v letu 2024. Prva ustavna obtožba Trumpa zaradi njegovih pritiskov na Ukrajino, naj uvede preiskavoJoeja Bidna in Trumpu s tem pomaga na volitvah, se je lani končala z oprostitvijo v republikanskem senatu. PREBERI ŠE Kje je bila Melania, ko so Trumpovi podporniki zasedli Kapitol? Diplomati: Napad na kongres lahko močno škodi ameriški verodostojnosti Medtem so ameriški diplomati v nedeljo razposlali dve okrožnici z obsodbo predsednika Trumpa zaradi spodbujanja napada na kongres in pozivom vladi, naj podpre zakonita prizadevanja za predčasno odstranitev predsednika s položaja. Karierni uslužbenci State Departmenta menijo, da lahko napad na kongres močno škodi ameriški verodostojnosti pri promociji in obrambi demokratičnih vrednot na tujem. Svojega šefa, državnega sekretarja Mika Pompea, pozivajo, naj podpre vsakršno zakonito prizadevanje podpredsednika ZDA Mika Pencea in drugih članov kabineta za zaščito države, vključno z možnostjo uporabe 25. amandmaja k ustavi, ki omogoča odstavitev predsednika ZDA. Okrožnici sta bili razposlani po tako imenovanem kanalu za izražanje nestrinjanja, ki se običajno uporablja za izražanje nasprotovanj določenim političnim odločitvam. Takšnega izraza proti predsedniku doslej še ni bilo. Zvest podpornik Trumpa Pompeo je v sredo obsodil napad na kongres, vendar predsednika ni omenjal. Največ časa je porabil za zavračanje kritik iz tujine in trditve, da je vse v redu in da so ZDA ohranile svojo moralno prižnico za preostali svet. Ena od okrožnic ameriških diplomatov poudarja, da mora State Department, torej Pompeo, izrecno obsoditi Trumpovo vlogo v nasilnem napadu na kongres. V obsodbah napada nikakor ne bi smeli uporabiti Trumpovih besed, ker predsednik glede tega nima nobene kredibilnosti, menijo diplomati. "Tako kot mi rutinsko obsojamo tuje voditelje, ki uporabljajo nasilje in zastraševanje za vpletanje v mirne demokratične procese in sprevračajo voljo volivcev, bi morale javne izjave State Departmenta v tem primeru omeniti Trumpa. Kritičnega pomena je, da svetu sporočimo, da v našem sistemu ni nihče – niti predsednik – nad zakonom ali imun pred javno kritiko," pišejo diplomati ZDA.