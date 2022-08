Že dva tedna zaznavali vonj po plinu, v eksploziji nato umrl otrok

Ob tem doda, da je streslo njegovo hišo: "Rolete na naših oknih so odletele s tečajev. Šel sem k oknu in videl opustošenje."

Soseda, 50-letni Kutoya Kukanda in 62-letni Delroy Simms , sta povedala, da sta včeraj okoli 7. ure zjutraj po eksploziji gasilcem pomagala rešiti tri osebe iz ruševin na ulici Gaplin, ni pa jim uspelo rešiti štiriletnega otroka, ki je umrl, poroča The Dailymail.

Vonj po plinu zaznavali že dva tedna

Mnogi so tudi povedali, da so na tem območju vonj po plinu zaznavali že dva tedna. Prebivalci so povedali, da so na ulici delali plinarji, vendar jih že nekaj dni ni bilo videti, poroča The Independent.

Svet okrožja Merton je v izjavi potrdil, da je bil vzrok nesreče eksplozija plina. Povedal je, da so bile ob eksploziji na kraju reševalne službe, uničena pa je bila vsaj ena stavba. Ljudi so pozvali, naj se izogibajo območja. Evakuacijski center je bil vzpostavljen v centru New Horizons.

Simmsova žena Elene je zahtevala pojasnilo, zakaj uprava za plin ni bila na prizorišču nesreče v južnem Londonu. Njun sin Tristan Simms je bil v nedeljo na obisku na domu svojih staršev, kjer je praznoval 31. rojstni dan. Za agencijo PA je povedal, da je bila eksplozija podobna "potresu" in da je bil v prejšnjih dneh vonj po plinu tako močan, da ga je bilo "mogoče okusiti". "Pogledali smo skozi okno in hiša nasproti je izginila – samo ruševine in ostanki," je dejal.