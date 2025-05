Že mesece razglašena za mrtvo, a z naprav jo bodo odklopili šele, ko rodi

Noseča 30-letna Adriana Smith je na napravah, ki jo ohranjajo pri "življenju", priklopljena že tri mesece, četudi so jo zdravniki že pred meseci razglasili za možgansko mrtvo. Svojci njenega trupla namreč ne morejo prevzeti in pokopati, ker je bila Smithova v času možganske smrti noseča dva meseca.

Ker je do roka poroda še več kot tri mesece, bi bila lahko to ena najdaljših tovrstnih nosečnosti. Družina 30-letnice pa je razburjena, ker zakon sorodnikom ne dovoljuje možnosti odločanja o tem, ali naj pokojno ohranijo na aparatih do rojstva otroka ali ne.

Otrok poroda morda ne bo preživel, morda se bo rodil z zdravstvenimi težavami

Njena mama April Newkirk je za televizijsko postajo WXIA v Atlanti povedala, da je imela njena hči pred smrtjo močne glavobole, zaradi česar je tudi odšla v bolnišnico Northside v Atlanti. Tam so ji predpisali zdravila ter jo nato odpustili. Naslednje jutro je partnerja 30-letnice prebudilo njeno glasno hlastanje za zrakom. Nemudoma je poklical reševalce, v bolnišnici pa so kasneje ugotovili, da ima v možganih krvne strdke. Takrat so jo razglasili za možgansko oz. pravno mrtvo.

Smithova je trenutno noseča 21 tednov, a odstranitev naprav bi najverjetneje njen plod ubila. Zdravniki so njeni družini pojasnili, da ženske zaradi nosečnosti ne morejo odstraniti z naprav, ki omogočajo njeno dihanje, prav zaradi prepovedi splava, čeprav so po besedah Newkirkove zaskrbljeni, saj so zaznali tekočino v možganih plodu. To pa bi lahko ogrozilo tudi njegovo zdravje. "Morda bo slep, morda ne bo mogel hoditi, morda sploh ne bo preživel poroda," je dejala.