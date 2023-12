Že skoraj odstotek prebivalstva Gaze ubitega v izraelskih napadih

OGLAS

Ranjen otrok v Gazi icon-picture-layer-2 1 / 6

V noči na petek so izraelske vojaške sile (IDF) izvedle več zračnih napadov. Pri tem je bilo v napadu na hišo v mestu Han Junis na jugu Gaze ubitih osem Palestincev, v napadu na begunsko taborišče Meghazi v osrednji Gazi so bili ubiti trije Palestinci, šest pa je bilo ranjenih, je po poročanju Reutersa sporočil palestinski Rdeči polmesec. "Naloga je uničiti Hamas, tako da ta nima več vojaških ali upravljalskih zmogljivosti," je na brifingu za novinarje dejal izraelski obrambni minister Joav Gallant in dodal, da bodo za to potrebovali veliko vztrajnosti in odločnosti. Vse bolj proti jugu pa prodirajo tudi kopenske sile. Palestinski novinarji so objavili slike izraelskih tankov v bližini mošeje v pozidanem območju Bureidž v osrednji Gazi. Skupina Hamas pa je objavila videoposnetek, na katerem njeni borci streljajo na izraelske tanke in vojake vzhodno od Bureidža, poroča Reuters, ki ni mogel preveriti točne lokacije in datuma, ko naj bi posnetek nastal.

Ljudje so zaradi kopenskih in zračnih napadov prisiljeni zapustiti osrednji del Gaze. "Prišel je ta trenutek, za katerega sem upal, da nikoli ne bo prišel. Vendar se zdi, da je izselitev nujna," je za Reuters dejal 60-letni Omar, ki je moral svoj dom zapustiti skupaj s 35 člani svoje družine. V osrednjo Gazo se je zateklo tudi veliko ljudi s severa Gaze, ki je praktično zravnana z zemljo. Zdaj pa se morajo znova seliti še bolj proti jugu. Razseljeni ljudje postavljajo šotore povsod, kjer je odprt teren. Mnogi se bojijo, da podobna usoda kot sever Gaze, kjer trenutno ni več nobene infrastrukture, čaka tudi preostali del obleganega pasu. V enem od zadnjih izraelskih zračnih napadov v kraju Rafa v bližini južne meje z Egiptom je bilo ubitih 20 Palestincev, še okoli 55 jih je bilo ranjenih, je dejal Ašraf El-Kidra, tiskovni predstavnik zdravstvenega ministrstva iz Gaze. Tarča napada je bila zgradba, v katero so se zatekli razseljeni civilisti.

Na družbenih omrežjih so zakrožili posnetki kaosa, ki je nastal po napadu. Na posnetkih je videti, kako reševalci mrzlično iščejo morebitne preživele pod ruševinami. Med drugim so izpod ruševin izvlekli dojenčka in več otrok, ki so jih odpeljali v bližnjo kuvajtsko bolnišnico. V izraelskih napadih ubit že skoraj odstotek prebivalstva Gaze Palestinske zdravstvene oblasti so pred tem sporočile, da je bilo v zadnjih 24 urah ubitih najmanj 210 ljudi. S tem se je število ubitih Palestincev v izraelskih napadih povečalo na 21.320, kar predstavlja skoraj en odstotek prebivalstva Gaze. Še na tisoče ljudi je pokopanih pod ruševinami. Več kot 85 odstotkov 2,3-milijonske populacije Gaze je od 7. oktobra moralo zapustiti svoje domove. Izrael pa je sporočil, da je bilo v spopadih v Gazi ubitih 169 pripadnikov IDF. Vojaško obleganje Gaze so izraelske sile začele po 7. oktobru, ko je Hamas izvedel napad na jugu Izraela, v katerem je bilo ubitih skoraj 1200 ljudi, zajeli pa so tudi okoli 240 talcev in jih odpeljali v Gazo. Okoli 110 talcev so izpustili med začasnim humanitarnim premirjem, ki je trajalo od 24. novembra do 1. decembra. Več kot 20 talcev pa naj bi umrlo v izraelskih napadih.