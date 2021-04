Ladja izgublja milijone evrov vreden tovor, med njim tudi Elanova jadrnica

A te bojazni zdaj, kot kaže, k sreči ni več: "V sredo pozno zvečer so lokalne oblasti sporočile, da so ladjo uspeli pritrditi na dva velika vlačilca, zato ni več nevarnosti, da bi se plovilo prevrnilo," piše Reuters . Ladja naj bi se ta hip sicer nahajala le še okoli 50 kilometrov od obale.

Kot smo poročali v torek, so norveške oblasti uspešno rešile posadko nizozemske tovorne ladje, ki se je znašla v težavah sredi razburkanega Severnega morja, približno 130 kilometrov od norveške obale. Nekaj od 12 članov posadke je skočilo v vodo, preden jih je rešil helikopter, druge pa so rešili neposredno s krova. Zaradi slabih vremenskih pogojev bi se plovilo lahko prevrnilo in potonilo, kar bi privedlo do okoljske katastrofe.

Nizozemska ladja je imela na svojem krovu več milijonov evrov vreden tovor. Gre za jahte in druga manjša plovila, ki jih je prevažala Eemslift Hendrika. Kakšno navtično miljo (približno dva kilometra) stran so medtem opazili večji zelen čoln, ki je zdrsnil s krova ladje. Zdaj ga že vlečejo proti obali, poročajo mediji.

Po poročanju portala Slobodna Dalmacija pa so bila tri plovila, ki so še na krovu nesrečne ladje, izdelana v hrvaških ladjedelnicah. Eno je iz puljskega Tehnomonta, manjšo ribiško ladjo ter električni hibridni čoln pa so izdelali v šibeniški Iskri. Čeprav hrvaški ladjedelci niso želeli izdati, koliko so vredna plovila, ki so ostala sredi razburkanega morja, češ da gre za poslovno skrivnost, omenjeni portal piše, da naj bi vsako od njih stalo približno milijon evrov.

Med čolni na krovu pa naj bi bila, kot piše Slobodna Dalamcija, tudi 12-metrska Elanova jadrnica My Way. To naj bi na nizozemsko ladjo natovorili v marini Kaštela blizu Splita, pred tem pa naj bi bila pogosta udeleženka jadranskih regat. To zimo naj bi jo kupil novi lastnik z Norveške, za prevoz naj bi plačal okoli 10.000 evrov, zdaj pa lahko s strahom opazuje posnetke nesreče, še poroča hrvaški portal.