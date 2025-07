Že več kot 100 mrtvih v poplavah v Teksasu

V Teksasu so v ponedeljek potrdili vsega skupaj 104 smrtne žrtve. Kar 84 ljudi, vključno z 28 otroki, je umrlo v okrožju Kerr, skozi katerega teče reka Guadalupe. Med njimi je tudi 27 deklic in njihovih skrbnikov, ki so bivali v poletnem taboru Camp Mystic.

Vremenoslovci svarijo pred novimi poplavami, saj na območju, kjer so tla nasičena z vodo, še vedno dežuje. To ovira tudi iskanje in reševanje, pri katerem sodelujejo helikopterji, čolni, psi in okrog 1750 ljudi. Pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo, saj več ljudi še pogrešajo, med drugim tudi deset udeleženk tabora.