Več kot 24.000 žrtev, po 119 urah izpod ruševin rešili najstnika

V Turčiji in Siriji so se znova zbudili v dan, ko tragično preštevajo žrtve potresa, ki je za seboj pustil uničenje. Število smrtnih žrtev se še vedno skokovito povečuje. V Siriji in Turčiji so potresi že presegli 24.000 žrtev, časa za rešitev ujetih pa je vse manj. Več 100.000 ljudi je sredi zime ostalo brez domov, ljudje so brez osnovnih življenjskih potrebščin.

Po podatkih uradnikov in zdravnikov je v Turčiji doslej umrlo 20.665 ljudi, v Siriji pa 3553. Skupno število potrjenih žrtev trenutno znaša 24.218, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub temu, da je klicev izpod ruševin vse manj, pa reševalcem upanje in moč vlivajo čudežne rešitve. Tako jim je v turškem Kahramanmarasu uspelo po 119 urah po potresu rešiti 16-letnega dečka, poroča CNN. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Poleg enormnega števila smrtnih žrtev je sredi zime več 100.000 ljudi ostalo brez strehe nad glavo, na območju krizo zaostruje pomanjkanje hrane in neugodne zimske vremenske razmere, oblasti pa se soočajo s kritikami na račun neučinkovitega odziva na tragedijo. Ponedeljkov potres je sedma najbolj smrtonosna naravna nesreča v tem stoletju, pred potresom in cunamijem na Japonskem leta 2011. Število smrtnih žrtev skokovito narašča, leta 2003 je sosednji Iran prizadel potres, ki je terjal 31.000 smrtnih žrtev, poroča Reuters. icon-expand Potres v Turčiji FOTO: AP WHO ocenjuje, da bi lahko bilo skupaj prizadetih več kot 23 milijonov ljudi, med njimi pet milijonov iz ranljivih skupin. Kot opozarjajo, obstaja velika bojazen velike zdravstvene krize, predvsem jih skrbi širjenje kolere v Siriji. Mednarodna pomoč po ponedeljkovih katastrofalnih potresih počasi prihaja v prizadete dele Turčije in Sirije, kjer se reševalci še vedno trudijo izvleči ljudi iz ruševin. PREBERI ŠE Slovenski reševalni psi še naprej pomagajo pri iskanju, eden od njih poškodovan V Turčiji pri reševanju na terenu pomaga okoli 6500 ljudi iz 56 držav, še danes pričakujejo ekipe iz 19 držav, je povedal turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu. V Siriji pri iskanju morebitnih preživelih sodeluje okoli 3000 pripadnikov Belih čelad, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pomoč na območje pošiljajo države iz vsega sveta. Med drugim je Svetovna banka Turčiji odobrila pomoč v višini 1,65 milijarde evrov. Urad ZN za pravice je v petek pozval vse akterje na prizadetem območju, kjer med drugim delujejo tudi kurdski borci in sirski uporniki, naj omogočijo dostop konvojem s humanitarno pomočjo. Na severozahodu Sirije, ki je pod nadzorom upornikov, je približno štiri milijone ljudi odvisnih od humanitarne pomoči, vendar z območij pod vladnim nadzorom že tri tedne ni bilo nobene dostave. Turčija je sporočila, da si prizadeva za odprtje dveh novih koridorjev v dele Sirije, ki so pod nadzorom upornikov. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Varnostni svet ZN pozval, naj odobri odprtje novih čezmejnih točk za humanitarno pomoč med Turčijo in Sirijo, navaja AFP. Svet se bo sestal, da bi razpravljal o Siriji, najverjetneje v začetku prihodnjega tedna. Pet dni žalosti in tesnobe se med prebivalci prizadetih območij počasi stopnjuje tudi v jezo zaradi slabe kakovosti stavb, pomankljivega upoštevanja varnostnih pravil pri gradnji in odziva turške vlade na nesrečo. Po trenutnih podatkih naj bi bilo v potresu uničenih ali resno poškodovanih 12.141 stavb, poroča STA.