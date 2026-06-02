Zebrasta kamuflaža: bodo pobarvani ruski tovornjaki pretentali drone?

Po navedbah več vojaških portalov Rusi na fronti eksperimentirajo s kamuflažnim vzorcem. Po spletu je zaokrožilo več fotografij tovornjakov Ural in KAMAZ, ki so prebarvani v zebrast vzorec v črno-beli barvi. Pobarvana je celotna površina vozila, tudi pnevmatike in platišča. Prebarvali so jih najverjetneje zato, da bi zmedli ukrajinske drone. Ti so med drugim opremljeni z avtonomnimi sistemi umetne inteligence, ki imajo tudi avtomatiziran sistem za ciljenje tarč.

Zebrasti ruski vojaški tovornjaki Profimedia

Če je tradicionalen zelen vojaški vzorec namenjen skrivanju predmetov ali vojakov v okolici, bi asimetrični zebrasti vzorci torej lahko zmedli zaznavo tudi naprednim tehnološkim sistemom, saj 'računalniški vid' slik ne analizira tako kot človeško oko. Droni imajo tako imenovan strojni vid, gre za proces, kjer je sistem na podlagi predhodne analize številnih primerov sposoben, da samodejno prepoznava objekte, ljudi ali gibanje iz zraka. V primeru 'zebrastih tovornjakov' bi sistem torej lahko prepoznal, da gre za vozilo, a bi ga popačen videz zmedel. A poznavalci vseeno ocenjujejo, da je vpliv zebrastega vzorca lahko celo ničen, saj droni poleg algoritmov za prepoznavo tarč uporabljajo tudi termovizijske kamere, ki zaznajo toploto vozila, ne glede na to, v kakšno barvo ali vzorec je zakamuflirano.

Tovornjak z bolj vrtinčastim dizajnom. FOTO: Profimedia