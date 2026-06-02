Tujina

Zebrasta kamuflaža: bodo pobarvani ruski tovornjaki pretentali drone?

Kijev, 02. 06. 2026 11.26 pred 41 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Zebrasti ruski vojaški tovornjaki

Rusi naj bi v boju proti naprednim ukrajinskim dronom uporabili metodo še iz prve svetovne vojne. Svoje tovornjake so namreč prebarvali v črno-bel, zebrast vzorec, katerega namen ni narediti vozilo nevidno, temveč otežiti oceno njegove hitrosti, oddaljenosti in smeri premikanja. Poznavalci sicer dvomijo v dejansko učinkovitost zebraste kamuflaže.

Po navedbah več vojaških portalov Rusi na fronti eksperimentirajo s kamuflažnim vzorcem. Po spletu je zaokrožilo več fotografij tovornjakov Ural in KAMAZ, ki so prebarvani v zebrast vzorec v črno-beli barvi. Pobarvana je celotna površina vozila, tudi pnevmatike in platišča.

Prebarvali so jih najverjetneje zato, da bi zmedli ukrajinske drone. Ti so med drugim opremljeni z avtonomnimi sistemi umetne inteligence, ki imajo tudi avtomatiziran sistem za ciljenje tarč.

Če je tradicionalen zelen vojaški vzorec namenjen skrivanju predmetov ali vojakov v okolici, bi asimetrični zebrasti vzorci torej lahko zmedli zaznavo tudi naprednim tehnološkim sistemom, saj 'računalniški vid' slik ne analizira tako kot človeško oko.

Droni imajo tako imenovan strojni vid, gre za proces, kjer je sistem na podlagi predhodne analize številnih primerov sposoben, da samodejno prepoznava objekte, ljudi ali gibanje iz zraka.

V primeru 'zebrastih tovornjakov' bi sistem torej lahko prepoznal, da gre za vozilo, a bi ga popačen videz zmedel. A poznavalci vseeno ocenjujejo, da je vpliv zebrastega vzorca lahko celo ničen, saj droni poleg algoritmov za prepoznavo tarč uporabljajo tudi termovizijske kamere, ki zaznajo toploto vozila, ne glede na to, v kakšno barvo ali vzorec je zakamuflirano.

Tovornjak z bolj vrtinčastim dizajnom.
Tovornjak z bolj vrtinčastim dizajnom.
FOTO: Profimedia

In tudi, če bi teoretično tak tovornjak lahko 'ušel' avtonomnemu dronu, pri The War Zone pojasnjujejo, da je trenutno pri vseh ključnih odločitvah še vedno prisoten človeški vir, torej bi pobarvan tovornjak vseeno najverjetneje zaznal operater drona.

Taktiko s kamuflažo so prvi uporabili Britanci v prvi svetovni vojni, ko so svoje ladje prav tako prebarvali v črtast vzorec, da bi zmedli nemške vojake, ki so položaj, smer in hitrost ladje ocenjevali skozi periskop.

To je ena najboljših stvari, ki jih lahko naredite za otroka
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Zato so junijski otroci tako posebni
Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Zakaj dermatologi odsvetujejo botoks
15 minut je lahko življenjskega pomena
Kdaj navezanost ni več zdrava
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
To so najcenejše destinacije za vikend v Evropi (blizu Slovenije!)
Velik udarec za Gorana Ivaniševića: sodišče stopilo na stran bivše
Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
GTA 6 2026: datum izida, novice in vse, kar vemo o največji igri desetletja
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Sanjski moški
