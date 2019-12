Žejna koala kolesarje prosila za vodo in skoraj na mah izpraznila bidon

Koala je sredi peklenske vročine v Avstraliji ustavila skupino kolesarjev, ker je bila žejna. Kolesarji so žival zagledali sredi ceste blizu mesta Adelaide, in ko so se ji približali, je prišla do njih in jih očitno prosila za vodo.

Ena od kolesark Anna Heusler je za portal 7nevw.com.au v petek povedala, da so se ustavili, da bi koali pomagali s ceste."Ustavila sem kolo in stopila je do mene, precej hitro za koalo, in dala sem ji piti iz vseh naših plastenk z vodo, celo na kolo je splezala,"je povedala. "Nihče od nas še nikoli ni videl česa podobnega," je dodala. Heuslerjeva je na Instagramu objavila tudi posnetek dogodka, ki ima že več kot 50.000 ogledov. Zaradi požarov poginilo najmanj 2000 koal V Južni Avstraliji je trenutno okoli 40 stopinj Celzija. Živali močno trpijo tudi zaradi gozdnih požarov, ki divjajo že tri mesece. Zaradi požarov je v Južni Avstraliji in na vzhodni obali države poginilo najmanj 2000 koal, je navedeno v parlamentarni preiskavi z začetka meseca. Živali so poginile v požarih ali posledično zaradi stradanja oz. dehidracije, je parlamentarcem povedal ekologDailan Pugh. Direktor centra za okolje Jeff Angel pa je posvaril, da je preživetje koal zaradi požarov in izgube habitata na kritični točki. Vlado je pozval k hitremu ukrepanju. Avstralska ministrica za okolje Sussan Ley je medtem razkrila, da je v Novem Južnem Walesu na območjih, ki so jih prizadeli požari, poginilo do 30 odstotkov koal.