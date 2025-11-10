Svetli način
Želel je biti 007, dobil je sedem let zapora

London, 10. 11. 2025 06.18 | Posodobljeno pred eno minuto

V Veliki Britaniji se je končal sodni proces proti 65-letniku, ki je "sanjal, da bo kot James Bond". V slogu tajnega agenta je poskušal ruskim obveščevalcem predati informacije, a je padel v past, ki mu jo je nastavila britanska varnostno-obveščevalna služba.

London FOTO: Shutterstock

"Pripravljen si bil izdati svojo državo," je sodnica Bobbie Cheema-Grubb očitala Howardu Phillipsu, ko je prebrala obsodbo. 65-letnika, ki je sanjal, da bo kot James Bond, je za sedem let poslala v zapor, poroča Euronews.

Moški, za katerega je sodnica dejala, da ima osebnost z narcističnimi težnjami in pretiranim občutkom lastne pomembnosti, je bil po pripovedovanju soproge tako zelo navdušen nad slavnim agentom 007 Jamesom Bondom, da si je želel biti kot on. Le da bi delal za drugo stran. 

Ruski tajni službi je nameraval predati informacije o takratnem britanskem ministru za obrambo Grantu Shappsu, a se je nevede sestal z britanskimi agenti pod krinko. Njegovo početje je bilo tako razkrito, sledila je obtožba, julija je bil nato spoznan za krivega, zdaj pa je znana tudi kazen. 

Oglasil se je tudi Shapps. Povedal je, da ga je razkritje pretreslo ter da bi Phillips lahko ogrozil ne samo njega, ampak tudi njegovo celotno družino. Pri obsojencu je sicer leta 2002 bil na večerji, je še dejal.  

