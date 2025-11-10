Želel je biti 007, dobil je sedem let zapora

"Pripravljen si bil izdati svojo državo," je sodnica Bobbie Cheema-Grubb očitala Howardu Phillipsu, ko je prebrala obsodbo. 65-letnika, ki je sanjal, da bo kot James Bond, je za sedem let poslala v zapor, poroča Euronews.

Moški, za katerega je sodnica dejala, da ima osebnost z narcističnimi težnjami in pretiranim občutkom lastne pomembnosti, je bil po pripovedovanju soproge tako zelo navdušen nad slavnim agentom 007 Jamesom Bondom, da si je želel biti kot on. Le da bi delal za drugo stran.

Ruski tajni službi je nameraval predati informacije o takratnem britanskem ministru za obrambo Grantu Shappsu, a se je nevede sestal z britanskimi agenti pod krinko. Njegovo početje je bilo tako razkrito, sledila je obtožba, julija je bil nato spoznan za krivega, zdaj pa je znana tudi kazen.

Oglasil se je tudi Shapps. Povedal je, da ga je razkritje pretreslo ter da bi Phillips lahko ogrozil ne samo njega, ampak tudi njegovo celotno družino. Pri obsojencu je sicer leta 2002 bil na večerji, je še dejal.