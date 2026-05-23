Želel je preizkusiti vodni način: Cybertruck potonil

Oblasti v Teksasu so v torek iz jezera Grapevine odstranile Tesla Cybertruck, potem ko je voznik namerno zapeljal vanj, da bi preizkusil vodni način vozila, piše Guardian. Tamkajšnja policija je sporočila, da je voznik izjavil, da je namerno zapeljal v jezero. Vozilo se je nato ustavilo in se napolnilo z vodo. Fotografija prikazuje napol potopljen srebrn Cybertruck blizu obale jezera.

Pri električnih vozilih, kot je Cybertruck, je 'vodni način' funkcija, ki vozniku omogoča varnejšo vožnjo skozi plitve vodne ovire, kot so luže ali poplavljene ceste. Ta način prilagodi nastavitve zračnega vzmetenja, da vozilo dvigne višje od tal, in tesni določene komponente, da prepreči vdor vode v baterijski sklop in električne sisteme. Vendar pa to ne pomeni, da je vozilo primerno za globoko vodo, saj so električna vozila še vedno podvržena strogim omejitvam glede globine vode, ki jo lahko varno prečkajo.

Voznika so aretirali zaradi vožnje vozila v zaprtem delu parka in jezera. Voznike želimo opomniti, da čeprav je vozilo fizično sposobno vstopiti v plitvo vodo, to po teksaški zakonodaji ni dovoljeno početje.