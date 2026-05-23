Želel je preizkusiti vodni način: Cybertruck potonil

Oblasti v Teksasu so v torek iz jezera Grapevine odstranile Tesla Cybertruck, potem ko je voznik namerno zapeljal vanj, da bi preizkusil vodni način vozila, piše Guardian. Tamkajšnja policija je sporočila, da je voznik izjavil, da je namerno zapeljal v jezero. Vozilo se je nato ustavilo in se napolnilo z vodo. Fotografija prikazuje napol potopljen srebrn Cybertruck blizu obale jezera.
Pri električnih vozilih, kot je Cybertruck, je 'vodni način' funkcija, ki vozniku omogoča varnejšo vožnjo skozi plitve vodne ovire, kot so luže ali poplavljene ceste. Ta način prilagodi nastavitve zračnega vzmetenja, da vozilo dvigne višje od tal, in tesni določene komponente, da prepreči vdor vode v baterijski sklop in električne sisteme. Vendar pa to ne pomeni, da je vozilo primerno za globoko vodo, saj so električna vozila še vedno podvržena strogim omejitvam glede globine vode, ki jo lahko varno prečkajo.
Voznika so aretirali zaradi vožnje vozila v zaprtem delu parka in jezera. Voznike želimo opomniti, da čeprav je vozilo fizično sposobno vstopiti v plitvo vodo, to po teksaški zakonodaji ni dovoljeno početje.
Tesla Cybertruck je popolnoma električni poltovornjak, ki ga proizvaja podjetje Tesla Motors. Odlikuje ga zelo nenavaden, futurističen dizajn z ostrimi koti in karoserijo iz nerjavečega jekla, ki spominja na vozila iz znanstvenofantastičnih filmov. Njegova konstrukcija je zasnovana tako, da je izjemno trpežna, kar je v kombinaciji z visoko zmogljivostjo električnega pogona povzročilo veliko zanimanja javnosti in medijev, saj se močno razlikuje od tradicionalnih oblik poltovornjakov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.