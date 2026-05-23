Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Želel je preizkusiti vodni način: Cybertruck potonil

Austin , 23. 05. 2026 12.19 pred 1 uro 1 min branja 17

Avtor:
A.K.
Potopljena tesla

Voznik v Teksasu je Cybertruck namerno zapeljal v jezero. Želel je testirati, kako deluje oglaševani vodni način. No, vozilo je 'omagalo' in se napolnilo z vodo, zato so ga voznik in potniki morali zapustiti, preden so poklicali pomoč.

Oblasti v Teksasu so v torek iz jezera Grapevine odstranile Tesla Cybertruck, potem ko je voznik namerno zapeljal vanj, da bi preizkusil vodni način vozila, piše Guardian. Tamkajšnja policija je sporočila, da je voznik izjavil, da je namerno zapeljal v jezero. Vozilo se je nato ustavilo in se napolnilo z vodo. Fotografija prikazuje napol potopljen srebrn Cybertruck blizu obale jezera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri električnih vozilih, kot je Cybertruck, je 'vodni način' funkcija, ki vozniku omogoča varnejšo vožnjo skozi plitve vodne ovire, kot so luže ali poplavljene ceste. Ta način prilagodi nastavitve zračnega vzmetenja, da vozilo dvigne višje od tal, in tesni določene komponente, da prepreči vdor vode v baterijski sklop in električne sisteme. Vendar pa to ne pomeni, da je vozilo primerno za globoko vodo, saj so električna vozila še vedno podvržena strogim omejitvam glede globine vode, ki jo lahko varno prečkajo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Voznika so aretirali zaradi vožnje vozila v zaprtem delu parka in jezera. Voznike želimo opomniti, da čeprav je vozilo fizično sposobno vstopiti v plitvo vodo, to po teksaški zakonodaji ni dovoljeno početje.

Razlagalnik

Tesla Cybertruck je popolnoma električni poltovornjak, ki ga proizvaja podjetje Tesla Motors. Odlikuje ga zelo nenavaden, futurističen dizajn z ostrimi koti in karoserijo iz nerjavečega jekla, ki spominja na vozila iz znanstvenofantastičnih filmov. Njegova konstrukcija je zasnovana tako, da je izjemno trpežna, kar je v kombinaciji z visoko zmogljivostjo električnega pogona povzročilo veliko zanimanja javnosti in medijev, saj se močno razlikuje od tradicionalnih oblik poltovornjakov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
tesla cybertuck vozilo Tesla Cybertruck Teksas incident vodni način električno vozilo

Napovedan nov študentski protest, ustavili železniški promet po državi

24ur.com Tesla pristal v vodi, na pomoč priskočila plavajoča savna
Cekin.si Kako med rabljenimi prepoznati poplavljeno vozilo?
24ur.com Vozniki zapeljali v poplavljen podvoz. Kakšne rešitve predlaga Janković?
24ur.com Dih jemajoča akcija: iz deroče vode s helikopterjem rešili ujetega voznika
24ur.com Ogorčeni obiskovalci Vira: Madžar zapeljal med kopalce in 'parkiral' ob morju
24ur.com Split pod vodo: vozila ujeta v hudourniških poplavah, voda vdrla v Fino
24ur.com Kako ravnati, če se z avtomobilom znajdete v pregloboki vodi?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
23. 05. 2026 13.59
Verjetno bi se moral obrniti na glavo za plovbo
Odgovori
0 0
mojcd
23. 05. 2026 13.59
Obe strani pripravljata tozbe - amerika pac. Ampak idiotizma ne bodo iztozili iz glav
Odgovori
0 0
Five -O
23. 05. 2026 13.50
Očitno je mislil, da je vodni način način čolna haha
Odgovori
+2
2 0
MarkoJur
23. 05. 2026 13.48
Zanimivo, da vedno svetu vladajo tisti s preperelim žaganjem v glavi!!!
Odgovori
+1
1 0
marre
23. 05. 2026 13.44
Še enkrat se je dokazalo, da denar ne more kupit pameti.. Bodo pa spet gor opozorilne nalepke kot jih imajo recimo na pralnih strojih, kjer izrecno piše da se ne sme not dajati malih živali recimo :D...
Odgovori
+0
1 1
sevenup
23. 05. 2026 13.42
Ja je moral ga preizkusiti, če je res kar pravijo. Saj telefon je tudi odporen na udarce in vodo pa ne drži! Potem pa ti še reklamacije ne priznajo.
Odgovori
+2
2 0
Sandi11
23. 05. 2026 13.27
tudi pri nas bi ga aretirali za tako pocetje.
Odgovori
+5
5 0
PEACEMAKER
23. 05. 2026 13.21
80 let nazaj so bili bolj napredni.
Odgovori
+7
7 0
Žabec
23. 05. 2026 13.18
Samo tesla vozijo Tesle.
Odgovori
+13
14 1
bb5a
23. 05. 2026 13.16
povprečna pamet EV voznika...
Odgovori
+8
10 2
Puško v koruzo
23. 05. 2026 13.34
:) kr vozi svojega dizla še naprej. Manj nas je boljše nam je, več imamo ugodnosti in uživancije.
Odgovori
+2
2 0
Koronavirusovec
23. 05. 2026 12.46
v ameriki je dovolj da narediš pisan test cpp in greš po tem lahko takoj na izpitno vožnjo.
Odgovori
+7
7 0
BroNo1
23. 05. 2026 12.38
Novica za naslovnico?! A ni to bolj za mimgrede, tujina pa glih prav, da se zapolni stran….
Odgovori
+8
9 1
Stojadina-sportiva
23. 05. 2026 12.53
Pa še teden stara novica 😆
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Poletje
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725