Želel jih je nagovoriti, v odgovor pa so Iranke vzklikale 'Izgini, Basidž'

Protesti po smrti 22-letne Mahse Amini v Iranu se nadaljujejo. Po spletu je zaokrožil posnetek, na katerem lahko vidimo, kako šolarke z naglavnimi rutami mahajo po zraku in moškemu, ki jih nagovarja in je pripadnik paravojaške milice Basidž, vzklikajo: "Izgini, Basidž." Pripadniki paravojaške milice Basidž so tisti, ki varnostnim silam pomagajo zatirati proteste.

Na videoposnetku, ki je zaokrožil po spletu, lahko vidimo učenke, ki se uprejo pripadniku strah vzbujajoče iranske paravojaške milice Basidž, potem ko so se protivladni protesti, ki so zajeli državo, razširili tudi v učilnice.

Najstnice z naglavnimi rutami mahajo po zraku in moškemu, ki so ga prosili, naj jih nagovori, vzklikajo: "Izgini, Basidž." Pripadniki paravojaške milice Basidž varnostnim silam pomagajo zatirati proteste, ki jih je sprožila smrt 22-letne Mahse Amini. Posnetek naj bi bil posnet v torek v Širazu, kar pa še ni uradno potrjeno, poroča BBC.

Drugi posnetki, ki so se razširili po družbenih medijih, prikazujejo moškega, ki kriči "smrt diktatorju," medtem ko druga skupina deklet hodi skozi promet v severozahodnem mestu Sanandaj, in starejšo žensko, ki ploska učenkam, ki ne nosijo hidžaba in na protestu na ulici skandirajo "svoboda, svoboda, svoboda."

Iranski minister za izobraževanje Yousef Nouri je v sredo sovražnika obtožil, da je napadel šole in univerze. Generalni tožilec Mohammad Jafar Montazeri je medtem dejal, da morajo biti oblasti pripravljene na proteste mladih Irancev, ki so po njihovem mnenju "ujeti" zaradi izpostavljenosti internetu. Iranska tiskovna agencija za aktiviste za človekove pravice Harana je delila posnetek, na katerem je po njihovih besedah videti, kako uniformirano in civilno oblečeno varnostno osebje potiska skupino učenk, ki protestirajo v prestolnici Teheran. Na drugem posnetku, ki je bil posnet v bližnjem mestu Karadž, je videti, kako šolarke kričijo in bežijo pred moškim, ki naj bi bil pripadnik varnostnih sil v civilu in z motorjem vozi po pločniku.

Proteste je sprožila smrt 22-letne Mahse Amini, ki je padla v komo nekaj ur po tem, ko jo je 13. septembra v Teheranu pridržala moralna policija, ker naj bi kršila strogi zakon, ki od žensk zahteva, da si lase pokrijejo s hidžabom ali naglavno ruto. Tri dni pozneje je v bolnišnici umrla.



Njena družina trdi, da so jo policisti s palico udarili po glavi in jo z glavo udarili ob eno od svojih vozil. Policija je zanikala, da so z njo grdo ravnali, in dejala, da je doživela srčni napad.



Prvi protesti so potekali na severozahodu Irana, od koder je bila Amini, nato pa so se hitro razširili po vsej državi.



Na čelu protestov so predvsem mlade ženske, vendar so se jih šele v ponedeljek začele množično udeleževati tudi šolarke, kar se je zgodilo dan po tem, ko so varnostne sile zaradi protesta na prestižni univerzi Šarif v Teheranu obkolile univerzo, ob čemer naj bi pretepli več deset študentov, jim zavezali oči in jih odpeljali.