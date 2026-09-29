Želel se je zahvaliti reševalcem, obtožili so ga korupcije

Prijazna gesta hvaležnosti ali kaznivo dejanje? 20 evrov, ki razburja Nemčijo. Nemškega upokojenca, nekdanjega državnega sekretarja, je po tem, ko je poklical reševalce, da so pomagali njegovi ženi, pričakalo neprijetno presenečenje. Ker je reševalcem dal 20 evrov za kavo, se je znašel pod drobnogledom tožilstva zaradi suma korupcije. Grozila mu je celo zaporna kazen.