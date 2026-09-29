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Želel se je zahvaliti reševalcem, obtožili so ga korupcije

Berlin, 29. 09. 2026 07.37 pred 34 minutami 1 min branja 4

Avtor:
24UR ZVEČER
Pokojnina

Prijazna gesta hvaležnosti ali kaznivo dejanje? 20 evrov, ki razburja Nemčijo. Nemškega upokojenca, nekdanjega državnega sekretarja, je po tem, ko je poklical reševalce, da so pomagali njegovi ženi, pričakalo neprijetno presenečenje. Ker je reševalcem dal 20 evrov za kavo, se je znašel pod drobnogledom tožilstva zaradi suma korupcije. Grozila mu je celo zaporna kazen.

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Nemčija reševalci korupcija zahvala tožilstvo

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KOMENTARJI4

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300 let do specialista
29. 09. 2026 08.12
Sem mislil, da v Sloveniji, ker tukajšnji KRIVOsodci si upajo obsoditi le kurje tatove tipa 20€, medtem jim pa klientelizem z mafijo prinaša lagodje in ugodje. MAFIJA!
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+1
1 0
belyugo
29. 09. 2026 08.09
vžigajo se za 20 evrov, ko pa izginjajo milijoni pa noben ne upa pisniti
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+2
2 0
HardKore
29. 09. 2026 08.08
Ta EU je šla v franže....
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+3
3 0
pepe007
29. 09. 2026 08.06
Ko zmanjka zdrave kmečke pameti ...
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+3
3 0
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