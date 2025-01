Želeli driftati po smučišču, a obtičali v snegu

Med poskusom driftanja na smučišču Platak nad Reko je vozilo v noči na soboto obstalo v snegu. Vozilo so najprej preizkušali na bližnjem parkirišču, nato pa so se zapeljali na smučarsko progo. S tem so storili občinski prekršek, cena za umik vozila iz snega pa znaša 265 evrov.