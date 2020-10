Zelena karta za vstop v Bosno in Hercegovino kmalu ne bo več potrebna

Novost pomeni, da se z 19. oktobrom ukinja sistem kontrole mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila za vstop v BiH za voznike vozil z registrskimi tablicami držav, katerih nacionalni zavarovalni biroji so podpisniki multilateralnega sporazuma, in obratno: ob vstopu vozil z bosanskimi registrskimi tablicami na ozemlje drugih držav članic se ne zahteva več predložitve mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila, so pojasnili v združenju.

S tem se nacionalni zavarovalni biro BiH pridružuje naslednjim članicam sistema zelene karte, katerih biroji so podpisniki sporazuma: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Nemčija, Danska, Španija, Estonija, Francija, Finska, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Hrvaška, Italija, Irska, Islandija, Luksemburg, Litva, Latvija, Malta, Norveška, Nizozemska, Portugalska, Poljska, Romunija, Švedska, Slovaška, Slovenija, pa tudi Švica ter Andora in Srbija.

Z 19. oktobrom tudi slovenski mejni organi od voznikov vozil z registrskimi tablicami BiH ob vstopu na ozemlje Slovenije ne bodo več zahtevali predložitve veljavne bosanske mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila.

V Slovenskem zavarovalnem združenju so ob tem izpostavili, da se ob morebitnem policijskem nadzoru prometa veljavnost mednarodnega zavarovanja avtomobilske odgovornosti v tujini najlažje dokazuje z mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila, ki jo izda slovenska zavarovalnica zavarovalcu na podlagi zavarovalne pogodbe zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

"Je tudi pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, saj so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje pozneje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici oziroma drugi instituciji. Voznikom zato priporočamo, naj imajo na poti v tujini mednarodno karto za zavarovanje s seboj," so dodali.